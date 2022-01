Basket C Gold, la Virtus Cermenate tornerà in campo il 22 gennaio a Treviglio

News pallacanestro minors

Il campionato lombardo non gioca in questo weekend ma salta due turni.

Basket C Gold: il campionato lombardo non gioca in questo weekend ma salta due turni.

Basket C Gold: il 5° turno di ritorno si recupererà il 12 febbraio e il 6° turno il 19 febbraio in coda alla regular season

Dopo la sospensione fino al 16 gennaio voluta dal Comitato Regionale FIP Lombardia, in considerazione della situazione epidemica in atto, anche il campionato di basket C Gold è stato parzialmente modificato nel calendario originale. Il torneo che vede nel girone Giallo inserita anche la Professional Link Virtus Cermenate infatti ripartirà dal 7° turno di ritorno il 22 gennaio mentre rinvierà in coda alla regular season i due turni saltati rispettivamente il 5° al 12/13 febbraio e il 6° nel weekend del 19/20 febbraio 2022. La formule di svolgimento di questo campionati rimane immutata, ma le gare non disputate saranno recuperate in coda al calendario pubblicato, seguendo obbligatoriamente la sequenza originale.

Il Cermenate di coach Gilbert Spinelli quindi ripartirà il 22 gennaio con la trasferta a Treviglio ospite della 9Coop Romano Lombardo. Il 5° turno, previsto originariamente in questo weekend, Cermenate-Fortitudo Busnago sarà recuperato il 12 febbraio mentre il 6° turno Cermenate-Libertas Cernusco si giocherà il 19 febbraio. Gli allenamenti, invece, in casa Virtus sono ripartiti sempre nel rispetto delle normative anti-covid: misurazione della febbre e igienizzazione delle mani all'ingresso, obbligo di Green Pass Rafforzato ed utilizzo della mascherina FFP2 all'interno degli impianti sportivi.

Il nuovo calendario che attende la Virtus Cermenate in C Gold

22 gennaio 7° turno ritorno 9 Coop Romano Lombardo-Virtus Cermenate

29 gennaio 8° turno Virtus Cermenate-Lissone

& febbraio 8° turno Cusano Milanino-Virtus Cermenate

12 febbraio 5° turno Virtus Cermenate-Fortitudo Busnago

19 febbraio 6° turno Virtus Cermenate-Libertas Cernusco

Classifica aggiornata girone Giallo

Social Osa Milano 18; Libertas Cernusco, Pallacanestro Milano 16; Fortitudo Busnago, Lissone, 9 Coop Romano Lombardo 12; Cusano, Bocconi Milano, Seriana 10 Virtus Cermenate 8.