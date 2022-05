Basket C Gold la Virtus Cermenate vince contro Soresina e ora spera nella salvezza diretta

Pallacanestro minors risultati

Si è giocato il penultimo turno della fase di classificazione del campionato C Silver. Di fatto era l'ultimo impegno per la Virtus Cermenate che ha chiuso in bellezza battendo in casa per 64-60 la Soresina e ora può sperare nella salvezza anticipata senza passare dai playout. Per saperlo dovrà aspettare ancora una settimana e l'esito dell'ultimo turno di questa seconda fase che però la vedrò spettatore interessato visto che osserverà il turno di riposo.

Il tabellino di Virtus Cermenate-Soresina 64-60

Parziali: 11-20, 23-35, 45-42

Virtus Cermenate: Grampa 12, Strambini n.e., Broggi 1, Villa 9, Banfi n.e., Romei G. 6, Pellizzoni 17, Verga, Tremolada 12, Cairoli A. n.e., Scuratti 2, Romei A 5. All. Spinelli

Soresina: Sgarbazzini, Roljic 26, Cremaschi G. 9, Russo n.e., Avino M. n.e., Cremaschi M. 2, Avino F. n.e., Maghet 20, Grassi 3, De La Cruz, Assui. All. Castellani

Il cartellone del 10° turno della seconda fase

Sabato 7 maggio ore 21 Cermenate-Soresina 64-60, Arcisate-Lissone 62-77, Busnago-Mortara 78-88, Seriana-Ospitaletto 55-62; domenica 8 Cusano-Cremona 73-69, Nervianese-Piadena 80-81; mercoledì 11 Gorle-Arcisate

La classifica della seconda fase

Cusano, Piadena, Mortara 22; Nervianese, Lissone 20; Cremona, Opera, Virtus Cermenate 18; Busnago, Ospitaletto 16; Seriana, Soresina 14; Arcisate, Varese Academy 12; Gorle 10.

Il cartellone dell'11° turno ultimo della seconda fase

Sabato 14 maggio Lissone-Nervianese, Varese Academy-Cremona, Arcisate-Gorle, Opera-Cusano, Mortara-Ospitaletto, Piadena-Busnago.