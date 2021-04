Basket C gold, la Virtus lotta ma alla fine cede al Lissone 59-62

Basket C gold si è giocato nel weekend il recupero del girone B.

Basket C gold buona prova di Cermenate che comanda per oltre tre quarti ma nel finale si arrende

Nel weekend si è giocato un importante recupero nel campionato di basket C Gold. In campo sabato 24 è scesa la Virtus Cermenate che doveva recuperare il match valido per il 4° turno d’andata in casa contro la seconda forza del torneo il Lissone. La squadra brianzola di coach Gilberto Spinelli nonostante qualche assenza ha giocato una gara gagliarda comandando per oltre tre quarti poi però alla fine ha ceduto al rush decisivo degli ospiti che si sono imposti di misura per 59-62. Sugli scudi il bomber gialloblù Matteo Grampa top scorer con 19 punti. La Virtus tornerà in campo mercoledì 28 aprile per il 3° turno di ritorno ancora in casa contro la Pallacanestro Milano che nel match d’andata del 20 marzo scorso si impose per 76-60.

Il tabellino del recupero Virtus Cermenate – Pallacanestro Lissone 59 – 62

Parziali 20-13, 33-31, 42-40

Cermenate: Grampa 19, Scuratti 14, Menezes 10, M. Banfi 9, Broggi 3, Anzivino 2, F. Banfi 2, A. Carioli, Verga, L. Cairoli ne, Carioni ne, G. Longhena Romei ne. All. Spinelli.

Lissone: Aliprandi 12, Marinò 12, Ruzzon 11, Collini 8, Meregalli 8, Villa 6, Gatti 5, Fiorito, Meani, Costa ne, De Piccoli ne. All. Fumagalli.

Il programma del 9 ° turno, secondo di ritorno del girone B

Mercoledì 21 aprile ore 21 Virtus Cermenate-Bocconi Milano 48-63, Lissone-Desio 67-94; venerdì 23 Libertas Cernusco-Social Osa 75-70, Pall. Milano-Fortitudo Busnago 80-56.

La classifica aggiornata del girone B

Aurora Desio 18; Pall. Milano, Lissone 12; Professional Link Virtus Cermenate, Busnago, Social Osa Milano, Libertas Cernusco 6; Bocconi Milano 2.

Il programma del 10° turno, terzo di ritorno del girone B

Mercoledì 28 aprile ore 21 Virtus Cermenate-Pall. Milano, Busnago-Libertas Cernusco; giovedì 29 Bocconi-Lissone, Desio-Social Osa.