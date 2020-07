Basket C Gold la Virtus punta forte sulla linea verde

Basket C Gold a Cermenate la prima squadra 202o/21 sarà ringiovanita.

Basket C Gold promossi nel roster di coach Spinelli oltre al 2002 Giacomo Meroni anche sette Under18

La Virtus Cermenate si prepara alla nuova stagione di basket C Gold e lo fa puntando molto sui giovani. Già perchè la prima squadra affidata alla guida tecnica di coach Gilberto Spinelli oltre a puntare sul gruppo storico di conferme importanti ha deciso di ringiovanire inserendo tanti elementi del suo vivaio. Nella nuova Virtus 2020/21 ci sarà spazio per la partecipazione attiva di diversi giovani provenienti dal suo settore giovanile a cominciare dal lungo del 2002 Giacomo Meroni che lo scorso anno aveva giocato in D A Lomazzo con buon profitto. ma non solo. Ci saranno ben sette ragazzi dell’Under 18 che parteciperanno ad allenamenti e partite della prima squadra in C Gold: sono Phuwin Simone Verga e Pietro Strambini dell’annata 2003; Matteo Carioni, Jacopo Caspani, Luca Cairoli, Riccardo Fumagalli e Alessandro Cairoli dell’annata 2004. Questo il commento di Mauro Somaschini, responsabile del settore giovanile Virtus: “La presenza di questi atleti nel roster della prima squadra è motivo di grande soddisfazione per la società e lo staff tecnico del settore giovanile nonché la conferma che la strada intrapresa è quella giusta. L’auspicio è che i ragazzi sappiano sfruttare al meglio l’opportunità”.