Basket C Gold, la Virtus riparte dal tris d'assi Broggi-Grampa-Scuratti

Basket C Gold: prosegue la costruzione della prima squadra del Cermenate.

Basket C Gold nel settore giovanile gialloblù fa il suo ingresso Alessio Crespi

Sta prendendo forma l'organico della nuova Virtus Cermenate che parteciperà al prossimo campionato di basket C Gold in Lombardia per la stagione 2021/22. Dopo la conferma di coach Gilberto Spinelli alla guida della prima squadra, il club gialloblù come primo passo ha voluto ripartire dai rinnovi di tre pedine cardine come lo storico capitano Mattia Broggi, il pivot Stefano Scuratti e la guardia tiratrice Matteo Grampa. Un tris d'assi che vestirà ancora con grande soddisfazione ed entusiasmo la casacca Virtus come hanno dichiarato gli stessi protagonisti a cominciare da capitan Broggi, che taglierà il traguardo dell'ottava stagione e le 200 presenze in gialloblù.

"Sono davvero contento di rimanere a Cermenate perché è diventata come una seconda casa per me. La stagione passata è stata molto strana per via delle limitazioni causati dal covid, speriamo quest'anno di avere un campionato normale e vedere il nostro palazzetto con i nostri tifosi pronti a sostenerci. In ogni caso, sarò pronto a dare tutto me stesso per disputare una grande annata" ha raccontato.

Sulla stessa lunghezza d'onda del capitano anche il centro lungo classe 1994 Stefano Scuratti che inizierà la quarta annata in maglia gialloblù: "Ho subito accettato la proposta di rinnovo – dice lo “Scuro”- perché a Cermenate mi trovo davvero bene con società, squadra e allenatore, oltre ad un impegno equilibrato e un ambiente ideale per stare bene, crescere e provare a vincere!".

Chiude questo primo trittico di rinnovi Matteo Grampa: "Sono molto contento: il gruppo è fantastico e mi trovo molto bene con i miei compagni di squadra. Abbiamo passato un'ultima stagione decisamente travagliata ma siamo riusciti a reagire anche nei momenti peggiori. L'obiettivo è certamente quello di ripartire dalle fondamenta di un gruppo solido e provare a costruire qualcosa di importante. Non vedo l'ora di incominciare e sono certo che ci toglieremo molte soddisfazioni!".

Da segnalare che in casa della Virtus Cermenate si sta organizzando anche il settore giovanile 2021/22: dopo le conferme dei due responsabili tecnici Mauro Somaschini e Matteo Alberio del minibasket, l'arrivo di Enrico Ciuffo, ecco che il club ha annunciato anche un nuovo ingresso nello staff tecnico: si tratta Alessio Crespi quale nuovo allenatore del gruppo Under19.