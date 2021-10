Basket C Gold, La Virus Cermenate rompe il ghiaccio e supera l'esame Bocconi

Basket Minors in campo

Basket C Gold risultati del 3° turno d'andata del girone Giallo lombardo.

Basket C Gold: prima vittoria stagionale dei gialloblù

La Virtus Cermenate al terzo tentativo ha rotto il ghiaccio e ha centrato la sua prima vittoria nel campionato lombardo di basket C Gold. Il team gialloblù di coach Gilberto Spinelli ieri ha superato a pieni voti l'esame Bocconi Milano battendola in casa per 79.70 al termine di una gara che per tre quarti l'ha vista rincorrere. Sugli scudi Lorenzo Villa e Riccardo Pellizzoni top scorer con 22 punti. La Virtus tornerà in campo ancora in casa sabato 16 ottobre quando ospiterà alle ore 21 la Seriana BK75 Nembro.

Il tabellino di Virtus Cermenate-Bocconi Milano 79-70

Parziali: 20-24; 38-43; 56-58

Virtus Cermenate : Grampa 10, Broggi 8, Cairoli L., Villa 19, Banfi, Romei G. 9, Pellizzoni 22, Caspani n.e., Cairoli A., Carioni n.e., Scuratti 2, Romei A. 9. All. Spinelli

Bocconi Milano: Merci, Santolamazza 3, Cefarelli 15, De Dominicis 6, Di Rauso 15, Pellicciari 6, Bordi 10, Pirotta n.e., Renoldi 11, Guarise 2, Coraini 2, Santangelo. All. Favero

Risultati del 3° turno d'andata

Sabato 9 ottobre Seriana-Social Osa 76-65, Fortitudo Busnago-Pallacanestro Milano 56-86, Libertas Cernusco-Lissone 73-67; domenica 10 ottobre ore 18 Cermenate-Bocconi 73-67, Cusano-Romano Lombardo 66-72

Classifica girone Giallo

Libertas Cernusco 6; Social Osa Milano, Cusano, Pallacanestro Milano 4; Lissone, Fortitudo Busnago, Bocconi Milano, Virtus Cermenate, Seriana, 9 Coop Romano Lombardo 2.

Questo il programma del 4° turno d'andata

Sabato 16 ottobre 9 Coop Romano Lombardo-Lissone, Pall. Milano-Cusano, Social Osa-Busnago, Virtus Cermenate-Serian (ore 21); domenica 17 Bocconi-Libertas Cernusco.