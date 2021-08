Basket C Gold lunedì 23 si è radunata la Virtus Cermenate 2021/22

Basket C Gold ha incominciato a sudare la prima squadre del club gialloblù.

E' ufficialmente iniziata la stagione 2021/22 dell'unica squadra lariana che parteciperà al campionato di serie C Gold. Si tratta della Professional Link Virtus Cermenate che lunedì sera si è radunata presso la Palestra Renato Malacarne di Cermenate agli ordini dello staff di coach Gilberto Spinelli. Quindi si è svolto subito dopo il primo allenamento della squadra di C Gold targata Professional Link con tutti presenti: giocatori, staff tecnico, dirigenza e addetti ai lavori come conferma coach Spinelli: "Siamo tutti carichi e decisi a fare una bella stagione". Ora parte del lavoro spetta al preparatore Luca Zanotti che torchierà i gialloblù per farli arrivare fisicamente al top per il debutto in campionato previsto per sabato 25 settembre in casa contro Pall Milano. In precedenza la settimana prima quella del weekend del 18-19 settembre Cermenate ospiterà il Trofeo Malacarne 2021. Intanto anche il settore giovanile della Virtus è ai nastri di partenza: martedì 24 agosto infatti torneranno in campo le prime squadre giovanili che si troveranno in palestra per iniziare degli allenamenti.