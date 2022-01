Basket C Gold Michele Tremolada è un nuovo rinforzo della Professional Link

News di pallacanestro minors

Basket C Gold colpo di mercato annunciato dalla società di Cermenate.

Basket C Gold colpo di mercato annunciato dalla società di Cermenate.

Basket C Gold il nuovo giocatore Virtus classe 1999 è cresciuto a Cantù prima di giocare anche in A2 e B

Aspettando la ripresa del campionato di basket C Gold la Virtus Cermenate non è rimasta con le mani in mano e ha messo a segno un bel colpo di mercato portando un rinforzo importante alla corte di coach Gilberto Spinelli. La Virtus Cermenate ha infatti annunciato di aver ingaggiato Michele Tremolada che entra a far parte della formazione della Professional Link Virtus Cermenate fino al termine della stagione 2021/22. Tremolada, classe 1999, 195 cm e 83 kg, è un prodotto del Progetto Giovani Cantù dove oltre a giocare nelle giovanili ha vinto il campionato di C Silver nel 2017/18 per poi andare nell'anno successivo in serie A2 vestendo la maglia di Forlì in Serie A2,mentre nelle ultime due stagioni è passato in serie B tra Montegranaro, Teramo ed Olginate. Ora l'avventura con Cermenate dove si sta allenando da qualche giorno e scalpita per debuttare.

Ecco il primo commento di Tremolada da neo Virtussino

"L'ambiente è davvero fantastico e quando mi hanno detto che mi volevano, ho accettato subito. La squadra al completo è di buonissimo livello, per quanto riguarda il mio ruolo, mi metto a disposizione dell'allenatore. Posso fare l’esterno ma anche il 4, soprattutto in situazioni di emergenza infortuni come questa, bisogna essere pronti a lottare tutti assieme, per poter vincere più partite possibili. Ringrazio la società, il coach e i miei nuovi compagni di squadra per la fiducia, darò il massimo in ogni allenamento e partita. Forza Virtus!".

Ecco come riprenderà il girone Giallo con il 7° turno di ritorno

Sabato 22 gennaio, alle 21, 9Coop Romano Lombardo-Virtus Cermenate, Lissone-Busnago, Seriana-Pall. Milano, Libertas Cernusco-Social Osa Milano; domenica 23 Bocconi Milano-Cusano.

Classifica aggiornata girone Giallo

Social Osa Milano 18; Libertas Cernusco, Pallacanestro Milano 16; Fortitudo Busnago, Lissone, 9 Coop Romano Lombardo 12; Cusano, Bocconi Milano, Seriana 10 Virtus Cermenate 8.