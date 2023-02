Basket C Gold, missione compiuta dalla Professional Link che riparte e batte il Milanotre 

Basket C Gold si è aperto ieri sera il 4° turno di ritorno del girone Rosso lombardo.

Basket C Gold: la Virtus Cermenate si è imposta sul suo campo per 87-68 trascinata dal top scoret Federico Freri

Missione compiuta dalla Professional Link Cermenate che ieri sera è tornata alla vittoria nel 4° turno di ritorno del campionato di Basket C Silver. La Virtus di coach Gilberto Spinelli trascinata sul campo dall'ottimo Federico Freri top score con 22 punti ha sfruttato il fattore campo a dovere per battere Milanotre e agganciare a quota 20 il Vigevano che sarà il suo prossimo avversario in trasferta sabato 11 febbraio. Ricordiamo che all'andata Vigevano sbancò Cermenate per 75-82.

Il tabellino di Virtus Cermenate - Milanotre Basket 87 - 68

Parziali 28-16, 44-34, 66-48

Cermenate: Freri Federico 22, Barbisan Massimo 16, Bosa Andrea 15, Nasini Pietro 13, Verga Phuwin Simone 10, Villa Lorenzo 8, Broggi Mattia 3, Cairoli Luca, Carioni Matteo, Caccia Luca, All. Spinelli.

Milanotre: Orlandi Diego 13, Tandoi Niccolò 12, Iacono Michael 9, Bertoglio Nicola 8, Merlati Andrea 8, Musumeci Riccardo 6, Turin Simone 5, Valdameri Lorenzo 5, Alfieri Alberto 2, El Rawi Marco, Bonora Fabio ne, Colombo Marco ne, All. Pugliese.

Il programma del 4° turno di ritorno del girone Rosso Sabato 4 febbraio ore 21 Cermenate-Milanotre, Marnatese-Nervianese 54-66, Robur-Lissone 82-72, Cernusco-Varese Academy 62-43, Gorgonzola-Vigevano 92-86; domenica 5 Opera-Settimo, Cusano-Basket 7 Laghi.

La classifica del girone Rosso

Nervianese 28; Robur Saronno 24; Basket 7 Laghi, Lissone 22; Vigevano, Professional Link Cermenate 20; Cernusco 18; Gorgonzola, 16; Marnatese, Opera 14; Milanotre 12; Varese Academy , Settimo 10; Cusano 4.