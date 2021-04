Basket C Gold nuova sconfitta casalinga per la Virtus Cermenate

Basket C Gold si è aperto il 3° turno di ritorno del girone B lombardo.

Basket C Gold ieri sera la Professional Link si è dovuta arrendere a domicilio alla Pall. Milano per 67-75

Si è aperto ieri sera il 10° turno, 3° di ritorno del campionato di basket C Gold lombardo che non ha riservato ancora soddisfazioni alla Professional Link Virtus Cermenate. Seconda sconfitta nel giro di pochi giorni tra le mura amiche per la squadra gialloblù diretta da coach Gilberto Spinelli che ieri sera si è dovuta arrendere alla seconda forza del girone B la Pallacanestro Milano per 67-75. Le buone prove offensive di Menezes e Grampa non sono bastate alla Virtus che è quasi sempre stata costretta ad inseguire ma ha avuto il merito di non mollare mai e giocarsi la gara fino alla fine. Prossimo impegno del Cermenate è in programma sabato 8 maggio sul campo di Lissone alle ore 21.

Questo il tabellino di Virtus Cermenate-Pall. Milano 67-79 (13-18, 25-41,48-65)

Virtus Cermenate: Menezes 19, Grampa 17, Banfi 8, Scuratti 8, G. Longhena Romei 7, Anzivino 4, F. Banfi 2, Verga 2, L. Cairoli, A. Carioli, A. Longhena Romei, Carioni ne. All. Spinelli.

Pallacanestro Milano: M. Cattaneo 18, Giocondo 15, Paleari 14, Reali 13, Cappellari 6, Marnetto 6, Gorla 4, T. Cattaneo 3, Carpineti, Fortunati, Soldati. All. Petitti).

I risultati del 3° turno di ritorno del girone B

Mercoledì 28 aprile Virtus Cermenate-Pall. Milano 67-79, Busnago-Cernusco 77-67; giovedì 29 Bocconi-Lissone, Desio-Social Osa.

La classifica aggiornata del girone B

Aurora Desio 18; Pall. Milano 14; Lissone 12; Fortitudo Busnago 8; Virtus Cermenate, Social Osa Milano, Libertas Cernusco 6; Bocconi Milano 2.

Il programma dell’ 11° turno, 4° di ritorno del girone B

Sabato 8 maggio ore 21 Pall. Lissone-Virtus Cermenate, Fortitudo Busnago-Aurora Desio, Pall. Milano-Libertas Cernusco, Social Osa-Bocconi Milano.