Basket C Gold nuovo stop per la Virtus Cermenate sul campo della Pall. Milano

Basket C Gold si è giocato il 1° turno di ritorno nel girone Giallo lombardo, che si chiude oggi.

Inizia male il girone di ritorno per la Virtus Cermenate nel campionato di basket C Gold. Sabato sscorso infatti i gialloblù di coach Gilberto Spinelli hanno dovuto alzare bandiera bianca come nel match d'andata sul campo della Pallacanestro Milano che si è imposta per 78-56. Match subito e sempre in salita per Cermenate che ha dovuto inseguire dal primo quarto senza mai davvero riscire più a riaprire la contesa. Cermenate che tornerà in campo sabato prossimo in casa quando per il campionato ospiterà il Social Osa del canturino Andrea Bosa. Ricordiamo però che mercoledì 1 dicembre alle ore 21.15 la Virtus scenderà in campo per gli ottavi di finale della Coppa Lombardia ospite del Mandello squadra di C Silver.

Pall. Milano 1958 - Virtus Cermenate 78 - 56 Parziali 26-11, 40-27, 61-45

Pall. Milano 1958: Ruoti, Giocondo 18, Clementoni 17, Cattaneo 7, Sacca, Reali 13, Paleari 7, Soldati 2, Gorla 4, Saini 4, Premier 4, Meller 2. All. Petitti Virtus Cermenate: Grampa 16, Broggi 9, Cairoli L., Romei G. 6, Banfi 6, Pellizzoni 8, Verga 2, Cairoli A., Cardani, Scuratti 3, Romei A. 6. All. Spinelli,

Risultati del 1° turno di ritorno girone Giallo

Pall. Milano - Virtus Cermenate 78 - 56, Fortitudo Busnago - C.S.C. Cusano Milanino 85 - 67, Lissone - Seriana BK 75 Nembro 83 - 66, Social O.S.A. Milano - Bocconi 49 - 58 ; lunedì 29 Cernusco-9 Coop Romano. .

Classifica girone Giallo

Social Osa Milano, Libertas Cernusco*, Pallacanestro Milano 12; Cusano, Fortitudo Busnago, 9 Coop Romano Lombardo* 10; Seriana 8; Virtus Cermenate, Lissone, Bocconi Milano, Lissone 6. (* 1 gara in meno)

Programma del 2° turno di ritorno girone Giallo

Giovedì 2 dicembre Bocconi-Pall. Milano; sabato 4 Cermenate-Social Osa Milano (ore 21 andata 63-49), Seriana-Libertas Cernusco, 9 Copp Romano Lombardo-Busnago; domenica 5 Cusano-Lissone.