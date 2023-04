Basket C Gold: si è giocato il penultimo turno regolare del girone Rosso lombardo.

Basket C Gold: per la Professional Link Cermenate pesante stoppata a Lissone

L'uovo di Pasqua della Virtus Cermenate non è dolcissimo ma le ha riservato un brusco stop nel penultimo turno regolare del campionato di basket C Gold. Nel weekend infatti la Professional Link di coach Gilberto Spinelli con già la qualificazione alla seconda fase in tasca ha perso malamente sul campo del Lissone per 98-72 al termine di una gara che l'ha vista sempre all'inseguimento. Ora la Virtus recupererà energie e forze durante la pausa pasquale e tornerà per giocare l'ultimo turno di regular season sabato 15 aprile quando ospiterà la Robur Saronno seconda forza del girone Rosso.

Il tabellino di Pall. Lissone - Virtus Cermenate 98 - 72 Parziali 26-14, 50-33, 73-50 Lissone: Gatti Matteo 29, Tomba Enrico 16, Cristofori Leonardo 15, Villa Gabriele 14, Meregalli Mirko 10, Villa Edoardo 10, Boniolo Andrea 3, Aliprandi Andrea 1, Riboldi Matteo, Guarnaccia Edoardo, Collini Riccardo ne, All. Fumagalli. Virtus Cermenate: Villa Lorenzo 14, Tremolada Michele 12, Carioni Matteo 10, Verga Phuwin Simone 9, Barbisan Massimo 8, Freri Federico 6, Bosa Andrea 5, Nasini Pietro 4, Cairoli Luca 2, Zorzi Federico 2, Sappa Patrick, Broggi Mattia ne, All. Spinelli.

Il programma dell'25° turno, penultimo di ritorno girone Rosso

Sabato 1 aprile ore 21 Lissone-Cermenate 98-72, Cernusco-Marnatese 61-68, Milanotre-Basket 7 Laghi 67-87, Varese Academy-Nervianese 53-45, Vigevano-Opera 110-66, Robur Saronno-Cusano 102-59; domenica 2 Settimo-Gorgonzola 69-66.

La classifica del girone Rosso

Nervianese 40; Robur Saronno 38; Basket 7 Laghi 36; Lissone 34, Professional Link Virtus Cermenate 28; Libertas Cernusco, Vigevano, Marnatese 26; Gorgonzola, Settimo, Varese Academy 20; Milanotre 16; Opera 14; Cusano 6.

Il programma del 26° turno, ultimo di ritorno girone Rosso

Sabato 15 aprile ore 21 Cermenate-Robur Saronno, Marnatese-Vigevano, Basket 7 Laghi-Varese Academy; domenica 16 Opera-Lissone, Gorgonzola-Libertas Cernusco, Nervianese-Settimo, Cusano-Milanotre.