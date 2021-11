Basket C Gold per la Virtus Cermenate giro di boa con sconfitta casalinga 

pallacanestro minors risultati

Basket C Gold si è aperto ieri l'ultimo turno d'andata del girone giallo.

Basket C Gold si è aperto ieri l'ultimo turno d'andata del girone giallo

Basket C Gold il team gialloblù sabato sera è stato battuto dal Cusano Milanino per 72-89

Si è chiuso il girone d'andata del campionato di basket serie C nel peggiore dei modi per la Virtus Cermenate che sabato sera è stata battuta in casa dal Cusano Milanino per 72-89 dopo una gara che per oltre tre quarti è stata in equilibrio. Anzi i gialloblù di coach Gilberto Spinelli sono stati anche avanti come a metà gara quando sono andati al riposo lungo sul 34-32. Nel finale però gli ospiti hanno trovato l'allungo vincente e alla Virtus non è bastata la grande prova di Stefano Scuratti. Cermenate che sabato prossimo aprirà il girone di ritorno ospite della Pallacanestro Milano che all'andata si impose per 90-76

Il tabellino di Virtus Cermenate - Cusano Milanino 72 - 89

Parziali 16-16, 34-32, 55-57

Virtus Cermenate: Scuratti Stefano 26, Grampa Matteo 14, Pellizzoni Riccardo 12, Banfi filippo 6, Broggi Mattia 6, Villa Lorenzo 4, Cairoli Alessandro 2, Romei Longhena Ago. 2, Romei Longhena Giov. 0, Verga Phuwin Simone 0, Cairoli Luca ne, All. Spinelli.

Cusano Milanino: Peri Davide 18, De Castro Ludovico 17, Romano Samuele 17, Blo Simone 16, Frison Leonardo 8, Ventura Roberto 5, Motta Giorgio 4, Villantieri Edoardo 4, Grimaldi Stefano 0, Defeo Francesco ne, Villa Andrea ne, All. Di Gregorio.

Programma del 9° turno d'andata girone Giallo

Sabato 20 novembre ore 21 Virtus Cermenate-Cusano Milanino 72-79, Busnago-Cernusco 71-75, Pall. Milano-Lissone 83-78, Social Osa-9 Coop Romano Lombardo 69-74, domenica 21 Bocconi-Seriana.

Classifica girone Giallo

Social Osa Milano, Libertas Cernusco 14; Pallacanestro Milano, Cusano, Fortitudo Busnago, 9 Coop Romano Lombardo 10; Seriana 8; Virtus Cermenate, 6; Bocconi Milano, Lissone 4.