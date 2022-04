Basket C Gold posticipo domenicale amaro per la Virtus Cermente superata in volata a Opera

Pallacanestro minors risultati

Posticipo amaro per la Virtus Cermenate nel 6° turno della seconda fase del campionato di basket C Gold . Ieri infatti la squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli si è dovuta arrendere sul campo della Deltaline Opera battuta nel finale per 76-73. Match molto equilibrato che ha vissuto di vantaggi alterni ma che ha visto i locali trovare la zampata vincente nell'ultimo quarto. Ai gialloblù Virtus non è bastata una grande prova offensiva del bomber Matteo Grampa top scorer con 24 punti. Cermenate tornerà in campo nel turno prepasquale giovedì 14 aprile ancora in trasferta ospite della capolista Mortara.

Deltaline Opera Basket - Virtus Cermenate 76 - 73 Parziali 20-24, 42-36, 53-57

Opera: Pastori Manuel 20, Tannoia Riccardo 13, Fortunati Riccardo 11, Pontisso Stefano 11, Calo Ruben Elia 10, Ciocca Matteo 5, De Donà 4, Viero Alberto 2, Bencivenni Filippo, D'Amico Andrea ne, Menezes Felipe ne, All. Celè.

Virtus Cermenate: Grampa Matteo 24, Pellizzoni Riccardo 14, Broggi Mattia 9, Romei Longhena Ago. 8, Scuratti Stefano 7, Tremolada Michele 6, Romei Longhena Giov. 5, Cairoli Luca, Verga Phuwin Simone, Carioni Matteo ne, Villa Lorenzo ne, Caspani Jacopo ne. All. Spinelli.

Il programma del 6° turno della Poule B

Sabato 9 aprile Cremona-Seriana 72-79, Arcisate-Cusano 57-66, Lissone-Soresina 60-75, Mortara-Gorle 85-67; domenica 10 ore 18.15 Deltaline Opera-Cermenate 76-73, Nervianese-Busnago 91-51.

Classifica aggiornata della Poule B

Mortara, Cusano 18; Piadena, Opera 16; Lissone, Sanse Cremona, Virtus Cermenate, Nervianese 14; Busnago, Seriana, Ospitalertto, Soresina 12; Varese Academy, Arcisate, Gorle 10.