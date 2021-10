Basket C Gold posticipo domenicale casalingo per la Virtus Cermenate all'esame della Bocconi

Pallacanestro maschile in campo

Basket C Gold domani alle ore 18 la squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli cercherà la prima vittoria stagionale

Si apre questa sera il 3° turno d'andata del campionato lombardo di basket C Gold che vede impegnata anche come unica rappresentante lariana la Professional Link Cermenate. Il team gialloblù di coach Gilberto Spinelli oggi fa da spettatore ai primi tre incontri del girone Giallo per poi scendere in campo domani in casa alle ore 18 quando ospiterà la Bocconi Milano. Un vero e proprio test per la squadra gialloblù ancora a secco dopo le prime due sconfitte stagionali contro un avversario reduce invece dal colpo grsso centrato nel derby contro la Pallacanestro Milano che all'esordio aveva sbancato proprio Cermenate. Un impegno assolitamente delicato per Stefano Scuratti e compagni desiderosi di centrare i primi due punti stagionali.

Questo il programma del 3° turno d'andata

Sabato 9 ottobre Seriana-Social Osa, Fortitudo Busnago-Pallacanestro Milano, Libertas Cernusco-Lissone; domenica 10 ottobre ore 18 Cermenate-Bocconi (ore 18 arbitri Maccagni-Puglisi), Cusano-Romano Lombardo.

Classifica girone Giallo

Libertas Cernusco, Social Osa Milano, Cusano 4; Pallacanestro Milano, Lissone, Fortitudo Busnago, Bocconi Milano 2, Virtus Cermenate, Seriana, 9 Coop Romano Lombardo 0.