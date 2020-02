Basket C Gold sabato in trasferta per Cantù e Cermenate

Basket C Gold verso il 6° turno di ritorno girone Ovest.

Basket C Gold domenica posticipo delicato a Calolziocorte per il Rovello

Questo weekend vedrà tutte in trasferta le tre squadre nostrane del campionato di basket C Gold. Per il 6° turno di ritorno nel girone Ovest domani sera aprirà il Gorla alle ore 18 ospite a Legnano per ritrovare la vittoria dopo il ko di settimana scorsa. Domani alle 21 invece si annuncia vera battaglia per la Virtus Cermenate che dopo il successo nel derby vuole bissare sul campo del Mortara. Domenica 23 chiuderà invece l’Atena Rovello protagonista alle 18 del delicato posticipo sul campo del fanalino di coda Calolziocorte.

Il programma completo 6° turno di ritorno nel girone Ovest

Sabato 22 febbraio Desio-Nervianese, Gazzada-Busnago, Mortara-Cermenate (ore 21), Robur-Arcisate, Legnano-Gorla Cantù (ore 8), Lissone-Busto; domenica 23 Calolziocorte-Rovello (ore 18).

La classifica girone Ovest

Busto Arsizio, Lissone 32; Robur Saronno 28; Desio, Gallarate 26; Battaglia Mortara 22; Nervianese 20; Legnano, Gorla Cantù 18; Atena Rovello Porro 16; Virtus Cermenate 14; Gazzada 12; Busnago 8; Arcisate Valceresio 4; Calolziocorte 2.

