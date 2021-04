Basket C Gold sconfitta in volata del Cermenate sul campo del Busnago

Basket C Gold si è aperto ieri il girone di ritorno del campionato lombardo.

Basket C Gold la Virtus si deve arrendere di misura per 77-75 e mercoledì sarà di nuovo in campo

Inizia male il girone di ritorno del campionato di basket C Gold per la Virtus Cermenate che ieri sera ha perso sul campo della Fortitudo Bologna in volata per 77-75. Una gara molto equilibrata che si è giocata sempre punto a punto ma che i gialloblù non sono riusciti nel finale a portare a casa nonostante l’ottima partita di Mattia Broggi top scorer con 21 punti ben spalleggiato da Scuratti. Cermenate che tornerà in campo già mercoledì 21 in casa contro il fanalino di coda Bocconi Milano.

Il tabellino di Fortitudo Busnago – Virtus Cermenate 77 – 75

Parziali 23-21, 40-36, 59-53

Fortitudo Busnago: Perego 20, Corna 12, Favalessa 12, Resmini 7, Arioli 6, Riva 6, Mazzoleni 5, Perego 5, Brioschi 4, Brigatti, Tamagnone ne, Andreotti ne, All. Galli.

Virtus Cermenate: Broggi 21, Scuratti 19, Longhena Romei Giovanni 11, Menezes 10, Longhena Romei Agostino 6, Banfi Mattia 5, Grampa 3, Banfi Federico, Cairoli, Anzivino ne, Cairoli ne, Verga Phuwin ne, All. Spinelli.

Il programma dell’8° turno, primo di ritorno del girone B

Sabato 17 aprile ore 18 Fortitudo Busnago-Virtus Cermenate 77-75, Desio-Pall. Milano, 97-69, Social Osa-Lissone 70-76; domenica 18 Bocconi-Libertas Cernusco.

La classifica aggiornata del girone B

Aurora Desio 16; Pall. Milano, Lissone 10; Professional Link Virtus Cermenate, Busnago, Social Osa Milano 6; Libertas Cernusco 4; Bocconi Milano 0.

Il programma del 9 ° turno, primo di ritorno del girone B

Mercoledì 21 aprile ore 21 Virtus Cermenate-Bocconi Milano, Lissone-Desio; venerdì 23 Libertas Cernusco-Social Osa, Pall. Milano-Fortitudo Busnago.