Basket C Gold seconda sconfitta di fila per la Virtus Cermenate contro il Social Osa

Verdetti dell torneo di C

Basket C Gold i risultati del 2° turno d'andata del campionato lombardo.

Basket C Gold i risultati del 2° turno d'andata del campionato lombardo.

Basket C Gold il team di coach Gilberto Spinelli dopo una buona partenza si è dovuto arrendere per 63-49 ai milanesi trascinati dal canturino Andrea Bosa

Si è chiuso il 2° turno d'andata del campionato di basket C Gold che ha visto scendere in campo sabato anche la Professional Link Virtus Cermenate nel girone giallo. Purtroppo per il team gialloblù diretto da coach Gilberto Spinelli è arrivata la seconda sconfitta di fila sul campo del Social Osa Miano per 63-49. Virtus che ha recuperato Mattia Broggi ma ha dovuto ancora fare a meno di Banfi. Buon la partenza di Cermenate che poi però si è dovuto arrendere alla distanza alla squadra locale diretta da coach Paolo Avvantaggiato che ha avuto come miglior realizzatore il canturino Andrea Bosa.

Il tabellino di Social O.S.A. Milano - Virtus Cermenate 63 - 49

Parziali 20-15, 35-22, 50-33

Social Osa: Bosa 15, Lucchini 12, Benevelli 8, Malberti 8, Barbisan 7, Battisti 5, Giardini 4, Campeggi 2, Molin, Baccalaro, Bonetti, Lucchini. All. Avantaggiato.

Virtus Cermenate: Villa 13, Grampa 12, Pellizzoni 10, A. Romei Longhena 5, Anzivino 4, Scuratti 4, Broggi 1, A. Cairoli, L. Cairoli, G. Romei Longhena, Verga Phuwin, All. Spinelli.

Risultati del 2° turno d'andata

Sabato 2 ottobre ore 21: Social Osa Milano-Virtus Cermenate 63-49,, Fortitudo Busnago-9 Coop Romano Lombardo 73-67, Lissone-Cusano 64-75, Libertas Cernusco-Seriana 71-56, Pall. Milano-Bocconi Milano. 67-73

Classifica girone Giallo

Libertas Cernusco, Social Osa Milano, Cusano 4; Pallacanestro Milano, Lissone, Fortitudo Busnago, Bocconi Milano 2, Virtus Cermenate, Seriana, 9 Coop Romano Lombardo 0.

Questo il programma del 3° turno d'andata

Sabato 9 ottobre Seriana-Social Osa, Busnago-Pall. Milano, Libertas Cernusco-Lissone; domenica 10 ottobre ore 18 Cermenate-Bocconi, Cusano-Romano Lombardo.