Basket C Gold seconda sconfitta di fila per la Virtus Cermenate ko con la Nervianese

Basket C Gold si è giocato il 9° turno della seconda fase del girone C lombardo.

Basket C Gold pesante stop casalingo per il team gialloblù battuto per 68-77 e ormai fuori dai giochi per i playoff

Secondo stop consecutivo per la Virtus Cermenate nel 9° turno della seconda fase del campionato di basket C Gold. Uno stop pesante per i gialloblù di coach Gilberto Spinelli che perdendo in casa contro la Nervianese hanno praticamente detto addio ai sogni playoff. Infatti alla Virtus manca una sola gara per chiudere questa seconda fase in programma sabato prossimo in casa contro la Gilbertina Soresina.

Il tabellino di Virtus Cermenate-Nervianese 68-77

Parziali: 12-16, 26-34, 47-54 Virtus Cermenate: Grampa 13, Broggi 5, Cairoli L. 5, Villa n.e., Banfi, Romei G. 2, Pellizzoni 9, Verga 9, Tremolada 23, Cairoli A., Scuratti 2, Romei A. All. Spinelli Nerviano: Lovato 17, Ceppi 10, Crusca 23, Marotto n.e., Genovese, Nuclich 11, Florio 9, Marotta 2, Bandera, Nebuloni 3, Bigarella 2. All. Barbarossa

Il cartellone del 9° turno della seconda fase

sabato 30 Virtus-Nervianese 68-77, Seriana-Mortara 59-70, Varese Academy-Soresina 73-69, Cremona-Opera 83-71, Busnago-Gorle 78-70, Ospitaletto-Lissone 58-68. Rinvia all'11 maggio Piadena-Arcisate

La classifica della seconda fase

Cusano, Piadena, Mortara, Nervianese 20; Lissone, Cremona, Opera 18; Virtus Cermenate, Busnago 16; Seriana, Ospitaletto, Soresina 14; Arcisate, Varese Academy 12; Gorle 10.

Il cartellone del 10° turno della seconda fase

Sabato 7 maggio ore 21 Cermenate-Soresina, Arcisate-Lissone, Busnago-Mortara, Seriana-Ospitaletto; domenica 8 Cusano-Cremona, Nervianese-Piadena; mercoledì 11 Gorle-Arcisate.