Basket C Gold: si è giocato il 3° turno d'andata del girone Rosso Lombardo.

Basket C Gold: secondo stop per la Professioal Link Cermenate sorpresa in casa dalla Nervianese

Domenica amara per la Professional Link Virtus Cermenate che ieri ha dovuto incassare la seconda sconfitta consecutiva nel campionato di basket C Gold. Il team gialloblù di coach Gilberto Spinelli è stato sorpreso dalla partenza lanciata della Nervianese che poi è riuscita a tenere a distanza la rimonta dei locali andando a vincere per 55-68.

Prossima partita per la Virtus è in programma sabato 15 ottobre alle ore 18.30 a Basiglio campo del Milanotre.

Il tabellino di Virtus Cermenate-Nervianese 55-68

Parziali: 8-20, 24-41, 40-52 Virtus Cermenate: Tremolada 13, Broggi 5, Cairoli, Villa 3, Verga 4, Barbisan 5, Bosa, Nasini 12, Marcolongo n.e., Zorzi n.e., Freri 13. All. Spinelli Nerviano: Genovese n.e., Ceppi 7, Crusca 6, De Vita 15, Nuclich 9, Sciucca, Goretti 20, Tannoia 9, Iaquinta 2, Bigarella, Pisoni. All. Barbarossa

Il programma del 3° turno d'andata del girone Rosso

Sabato 8 Opera-Milanotre 82-75, Libertas Cernusco-Lissone 61-82Varese Academy-Settimo 74-70, Gorgonzola-7 Laghi 73-75, Robur Saronno-Marnatese 75-66, Vigevano-Cernusco99-73; domenica 9 ore 18 Cermenate-Nevianese 55-68.

La classifica del girone Rosso:

Vigevano, Robur Saronno 6; Marnatese, Gorgonzola, Basket 7 Laghi 4; Virtus Cermenate, Libertas Cernusco, Milanotre, Cusano, Settimo, Nervianese, Opera, Lissone, Varese Academy 2.

Il programma del 4° turno d'andata del girone Rosso

Sabato 15 ottobre ore 18.30 Milanotre-Cermenate, Lissone-Robur Saronno, Vigevano-Gorgonzola, Varese Academy-Libertas Cernusco, Basket 7 Laghi-Cusano; domenica 16 Nervianese-Marnatese, Settimo-Opera.