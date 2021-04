Basket C Gold secondo stop stagionale per Cermenate con il Social Osa

Basket C Gold si è aperto ieri sera il 5° turno d’andata del girone B.

Basket C Gold il team milanese del canturino Andrea Bosa ha stoppato la Virtus per 65-56

Il campionato di basket C Gold lombardo ha aperto ieri il 5° turno infrasettimanale pre pasquale che ha regalato però una brutta sorpresa nell’uovo della Virtus Cermenate. Il teama gialloblù di coach Gilberto Spinelli ieri sera infatti è stato battuto sul campo del Social Osa Milano guidato in panchina dall’ex Pall. Cantù Paolo Avvantaggiato e in campo dal canturino Andrea Bosa. Una sconfitta di fatto maturata già dal primo quarto che ha visto i locali scappare subito via e chiudere avanti 23-9. Un gap che di fatto la Virtus non è mai riuscita a colmare nonostante il top scorer Matteo Grampa finendo sconfitta con il punteggio di 65-56. Per Cermenate si tratta del secondo stop stagionale che arriva dopo il turno casalingo rinviato contro Lissone per un caso di positività nel gruppo squadra milanese. La Virtus ora tornerà in campo mercoledì 7 aprile per il 6°turno, penultimo d’andata, in casa contro la capolista Aurora Desio (ore 21) che oggi chiude il 5° turno ospitando al Libertas Cernusco. Rinviata invece Lissone-Pallacanestro Milano.

Il tabellino di Social Osa-Virtus Cermenate 65-56

Parziali 23-9, 36-26, 50-37.

Social Osa: Spirolazzi 21, Sebastiani 6, Barbisan 4, Bosa 8, Villa 8, 11Citterio, Lucchini P. ne, Kisonga 6, Sgura, Airoldi ne, Lucchini A. 4, Finzi 8. All. Avantaggiato.

Virtus Cermenate: Grampa 17, Broggi 3, Banfi M. 13, Menezes 8, Scuratti 2, Banfi F. 2, Romei Longhena G. 9, Meroni 2, Verga, Cairoli A. ne, Cairoli L., Romei Longhena A. All. Spinelli.

Risultati del 5° turno del girone B

Mercoledì 31 marzo Lissone-Pall. Milano rinviata, Busnago-Bocconi 90-76, Social Osa Milano-Virtus Cermenate 65-56; giovedì 1 aprile Desio-Libertas Cernusco.

Classifica aggiornata del girone B

Aurora Desio 8; Pall. Milano 6; Professional Link Virtus Cermenate, Social Osa Milano, Lissone 4; Libertas Cernusco, Fortitudo Busnago 2; Bocconi Milano 0.

Programma del 6° turno del girone B:

Mercoledì 7 aprile ore 21 Virtus Cermenate-Desio, Boccini-Pall. Milano, Lissone-LIbertas Cernusco, Busnago-Social Osa.