Basket C Gold, stasera alle 18 al Professional Link ospita Desio

Basket C Gold, nuovo test amichevole oggi per la Virtus Cermenate.

Basket C Gold, coach Gilberto Spinelli: “Sarà sicuramente un bel test contro un’altra squadra lunga e profonda”

In preparazione del debutto nel campionato di basket C Gold previsto per sabato 24 ottobre, torna in campo oggi la Virus Cermenate per sostenere il suo terzo test amichevole. Dopo le buone prove contro Rovello e Robur Saronno stasera la Professional Link di coach Gilberto Spinelli alle ore 18 ospita in casa l’Aurora Desio.

“Un’altra partita di livello. – sottolinea coach Gilberto Spinelli – Desio è ancora più lunga di Saronno nelle rotazioni, con 10 senior. Ha molti giocatori di categoria, avendo mantenuto l’ossatura dello scorso anno; e anche alcuni giocatori di categoria superiore, come il play Leone, innesto da Piadena. Sarà un bel test. Desio insieme a Lissone è la favorita dell’altro girone. Noi in questa settimana abbiamo inserito qualcosa di nuovo in attacco, e acquisito sicurezza nei concetti difensivi, a tre settimane dall’inizio del campionato.”

Appuntamento quindi a Cermenate questa sera alle ore 18 per Professional Link-Aurora Desio.