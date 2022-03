Basket C Gold: stasera la Virtus Cermenate cerca il tris vincente a Malnate

Pallacanestro minors in campo

Si è aperto ieri sera il 3° turno della seconda fase regionale.

Basket C Gold si è aperto ieri sera il 3° turno della seconda fase regionale.

Basket C Gold: la squadra gialloblù sarà ospite alle ore 21 dell'Arcisate per allungare il suo buon momento

Si è già aperto ieri sera con l'anticipo Ospitaletto-Varese 90-95 , il 3° turno della seconda fase del campionato di basket C Gold che vede questa sera la Virtus Cermenate scendere in campo a Malnate alle ore 21 ospite dell'Arcisate Valceresio. Una sfida importante per i gialloblù di coach Gilberto Spinelli che vogliono avvalorare il loro buon momento e allungare la serie vincente che ha portato anche alle ultime due preziose vittorie consecutive in questa seconda fase.

Il programma del 3° turno della Poule B

Venerdì 18 Ospitaletto-Varese 90-95; Sabato 19 marzo ore 21 Arcisate-Cermenate, Piadena-Mortara, Lissone-SanseBasket Cremona; domenica 20 Cusano-Soresina, Nervianese-Seriana, Opera-Gorle.

Classifica aggiornata della Poule B

Mortara 14; Sanse Cremona, Nervianese, Lissone, Cusano, Piadena, Busnago 12; Opera, Virtus Cermenate 10; Ospitaletto, Seriana, Varese 8; Gorle, Soresina, Arcisate 6.