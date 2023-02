Basket C Gold stasera la Virtus Cermenate vuole riprendere la sua corsa contro il Milanotre 

Basket C Gold si apre oggi il 4° turno di ritorno del girone Rosso lombardo.

Basket C Gold la squadra di coach Gilberto Spinelli gioca in casa alle ore 21 contro un avversario già battuto all'andata

Torna in campo questa era la Professional Link Cermenate che per il 4° turno di ritorno del campionato di basket C Gold ospita a domicilio il Milanotre già battuto all'andata per 69-75. Archiviato l'ultimo ko subito sul campo della capolista Nervianese la squadra gialloblù diretta da coach Gilberto Spinelli vuole riprendere la sua bella corsa nelle zone alte che la vede ora a quota 18 punti e in piena corsa per la seconda fase ma anche qualificata per i quarti di finale della Coppa Lombardia.

Il programma del 4° turno di ritorno del girone Rosso Sabato 4 febbraio ore 21 Cermenate-Milanotre, Marnatese-Nervianese, Robur-Lissone, Cernusco-Varese Academy, Gorgonzola-Vigevano; domenica 5 Opera-Settimo, Cusano-Basket 7 Laghi.

La classifica del girone Rosso

Nervianese 26; Robur Saronno, Basket 7 Laghi, Lissone 22; Vigevano 20; Professional Link Cermenate 18; Cernusco 16; Marnatese, Gorgonzola, Opera 14; Milanotre 12; Varese Academy , Settimo 10; Cusano 4.