Basket C Gold: si sono giocati i quarti di finale della Coppa Lombardia 2022/23.

Basket C Gold: svanisce il sogno semifinale per la Virtus Cermenate ko Milano

Si è interrotta ai quarti di finale la bella avventura della Virtus Cermenate in Coppa Lombardia. La squadra allenata da coach Gilberto Spinelli dopo aver eliminato nei turni precedenti nell'ordine Pescate, Busnago e agli ottavi il Lissone, si è dovuta arrendere mercoledì sera sul campo della Pallacanestro Milano che si è imposta pur rimaneggiata per 65-57. I ragazzi della Professional Link hanno pagato un brutto inizio di gara che poi li ha costretti sempre ad inseguire senza mai riaprire completamente la contesa. Milano accede meritatamente alla semifinale mentre Cermenate si concentra sul prossimo impegno in campionato di sabato 4 marzo in casa contro Gorgonzola.

Il tabellino di Pall. Milano-Virtus Cermenate 65-57 Parziali: 21-6, 37-23, 47-33, 65-57

Pall. Milano: Del Bono 2, Cattaneo 8, Cinquepalmi 16, Giocondo 7, Premier 2, Paleari 15, Sagramoso, Izzo, Motta 13, Gorlier 2, Lanni. All. Petitti Virtus Cermenate: Tremolada 6, Broggi 4, Cairoli 6, Villa 2, Verga 2, Barbisan 5, Bosa 7, Nasini 16, Carioni 7, Freri 2. All. Spinelli

Il programma del 8° turno di ritorno girone Rosso

Sabato 4 marzo Cernusco-Opera, Marnatese-Milanotre, Basket 7 Laghi-Settimo, Lissone-Vigevano, ore 21 Cermenate-Gorgonzola, Robur-Varese Academy; domenica 5 Nervianese-Cusano.

La classifica del girone Rosso

Nervianese 32; Robur Saronno, Basket 7 Laghi 30; Lissone 26, Cermenate 24; Vigevano 22; Cernusco 20; Gorgonzola 18; Marnatese, Milanotre 16; Opera, Settimo 14; Varese Academy 12; Cusano 6.