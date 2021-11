Basket C Gold, terza sconfitta consecutiva per la Virtus Cermenate che cade in casa

pallacanestro minors risultatti

Si è aperto ieri sera il 7° turno d'andata del girone Giallo.

Basket C Gold: si è aperto ieri sera il 7° turno d'andata del girone Giallo.

Basket C Gold: la formazione gialloblù di coach Gilberto Spinelli battuta a domicilio dal 9Coop Romano Lombardo per 73 - 79

Si è aperto ieri sera il 7° turno d'andata del campionato di basket C Gold con una nuova sconfitta la terza consecutiva patita in casa dalla Virtus Cermenate. Il team diretto da coach Gilberto Spinelli si è dovuta arrendere a domicilio alla 9Coop Romano Lombardo per 73-79 al termine di una gara che i locali avevano approcciato bene chiudendo avanti il primo quarto sul 20-13. Poi però alla distanza gli ospiti hanno recuperato e sorpassato per tenere il vantaggio fino al 40'. Alla Virtus non sono bastati i 25 punti del suo bomber Matteo Grampa. Il Cermenate tornerà in campo sabato 13 novembre per il penultimo turno d'andata ospite a Lissone.

Il tabellino di Virtus Cermenate - 9Coop Romano Lombardo 73 - 79

Parziali 20-13, 36-39, 47-59

Virtus: Grampa Matteo 25, Villa Lorenzo 14, Pellizzoni Riccardo 13, Romei Longhena Giov. 8, Broggi Mattia 4, Romei Longhena Ago. 4, Scuratti Stefano 3, Banfi filippo 2, Cairoli Alessandro 0, Carioni Matteo 0, Cairoli Luca ne, Verga Phuwin Simone ne, All. Spinelli.

9Coop Romano Lombardo : Ferri Andrea 22, Villa Gabriele 19, Dadda Davide 11, Turelli Matteo 11, Amboni Alessandro 7, Abati Somma Tourè 5, Milesi Andrea 4, Bonvini Luca 0, Frroku Kleo ne, All. Maioli.

Programma del 7° turno d'andata girone Giallo

Virtus Cermenate - 9Coop Romano Lombardo 73 - 79, Fortitudo Busnago - Pall. Lissone 63 - 58,

Pall. Milano 1958 - Seriana BK 75 Nembro 75 - 46 . domenica 7 Cusano-Bocconi; mercoledì 10 Social Osa-Libertas Cernusco.

Classifica girone Giallo

Libertas Cernusco, Social Osa Milano 10; Pallacanestro Milano 8; Cusano, Seriana,9 Coop Romano Lombardo, Fortitudo Busnago 6; Bocconi Milano, Virtus Cermenate, Lissone 4.