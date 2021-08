Basket C Gold torna il Trofeo Renato Malacarne in programma il 18-19 settembre 2021 

Basket C Gold la Virtus ha reso noto che quest'anno si giocherà il tradizionale torneo pre campionato.

Basket C Gold la 36esima edizione sarà un quadrangolare con in campo oltre ai gialloblù locali anche Cusano, Arcisate e Busto Arsizio

Il tempo di annotare la composizione dei gironi e il calendario ufficioso del prossimo campionato di basket C Gold ed ecco che dal quartier generale della Virtus Cermenate arriva un'altra bella notizia: quest'anno infatti tornerà a giocarsi il Trofeo Renato Malacarne. Dopo che la stagione scorsa non si era disputato, questo tradizionale torneo appuntamento precampionato, giunto alla 36esima edizione, si giocherà sul parquet del palasport di Cermenate sabato 18 e domenica 19 settembre a una settimana esatta dal debutto del campionato lombardo (la Virtus esordirà in casa il 25 settembre contro Pall. Milano). La Virtus ha comunicato di aver organizzato un quadrangolare con tutte squadre di serie C Gold: oltre ai padroni di casa allenati da coach Gilberto Spinelli al via anche il Cusano Milanino del suo stesso girone ma anche Busto Arsizio e Arsisate di un altro girone.

Il calendario del 36° Trofeo Renato Malacarne

Semifinali Sabato 18 Settembre

Ore 18 Busto Arsizio-Arcisate

Ore 21 Virtus Cermenate-Cusano Milanino

Finali domenica 19 settembre

Ore 17 finale 3°-4° posto

Ore 19 finale 1°-2° posto

A seguire le tradizionali premiazioni con la presenza della famiglia Malacarne.