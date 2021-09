Basket C Gold tutto pronto per il via del 37° "Trofeo Renato Malacarne"

Basket C Gold nel prossimo weekend torna il torneo pre campionato organizzato dalla Virtus Cermenate.

Basket C Gold sabato 18 settembre le due semifinali Busto-Valceresio e Professional Link-Cusano, domenica 19 le finali

Il vista del debutto nel prossimo campionato di basket C Gold, la Virus Cermenate è pronta ad ospitare un appuntamento diventato negli anni classico nel cammino pre stagionale e nel cuore di molti appassionati nostrani. Nel prossimo weekend di sabato 18 e domenica 19 settembre infatti presso il palazzetto dello sport di Cermenate in via Montale si svolgerà la 37esima edizione del "Trofeo Renato Malacarne", tradizionale torneo organizzato dalla Virtus che vedrà al via 4 compagini lombarde di C Gold: la padrona di casa Professional Link Cermenate, Basket Busto Arsizio, Basket Valceresio e Sporting Cusano Milanino.

Questo il calendario del torneo

Sabato 18/09 ore 19:00

Prima semifinale: Busto Arsizio-Valceresio Sabato 18/09 ore 21:00 Seconda semifinale: Professionl Link Virtus Cermenate- Sporting Cusano

Domenica 19/09 ore 17:00 Finale 3°/4° posto Domenica 19/09 ore 19:00 Finale 1°/2° posto A seguire le tradizionali premiazioni con la presenza della famiglia Malacarne

Sarà possibile per i tifosi entrare in palestra a vedere le partite, ma ricordiamo che è obbligatorio per la sicurezza di tutti: possedere un green pass valido, indossare sempre la mascherina, mantenere la distanza tra le persone