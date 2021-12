Basket C Gold ultimo impegno del 2021 per la Virtus Cermenate: sfida sul fondo con la Seriana

Pallacanestro minors in campo

Basket C Gold si apre oggi il 3° turno di ritorno del girone Giallo lombardo.

Basket C Gold la squadra gialloblù sempre non al completo vuole bissare il successo dell'andata e lasciare l'ultimo posto in classifica

Anche il campionato di basket C Gold è arrivato all'ultimo impegno del 2021 e stasera apre il 3° turno di ritorno. Nel girone Giallo in campo oggi anche la Virtus Cermenate di scena in terra bergamasca ospite della Seriana BK 75 Nembro già battuta all'andata per 73-62 ma che ora condivide con i gialloblù l'ultimo posto in classifica. La squadra lariana di coach Gilberto Spinelli reduce dal ko con la Bocconi Milano è ancora alla prese con difficoltà di organico ed è condiozionata da tante assenze ma punta a chiudere in bellezza l'anno vecchio sperando di tornare al successo e lasciare l'ultima piazza.

Programma del 3° turno di ritorno girone Giallo

Sabato 18 dicembre ore 20.30 Seriana-Virtus Cermenate, Lissone-9 Coop Romano, Busnago-Social Osa, Libertas Cernusco-Bocconi; domenica 19 Cusano-Pall. Milano.

Classifica aggiornata girone Giallo

Social Osa Milano, Libertas Cernusco 16; Pallacanestro Milano 14; Fortitudo Busnago, 9 Coop Romano Lombardo 12; Cusano, Lissone, Bocconi Milano 10; Seriana, Virtus Cermenate 8.