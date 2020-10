Basket C Gold, una buona Virtus vince il test con Arcisate

Basket C Gold nuova amichevole precampionato per il Cermenate.

Basket C Gold sabato la squadra di coach Gilberto Spinelli si è imposta per 81-65

Prosegue, nonostante le ultime allarmanti news in merito all’emergenza covid, la serie di testa amichevoli in vista del campionato lombardo di Basket c Gold. In campo sabato anche la Virtus Cermenate griffata Professional Link che ha disputato la sua quarta amichevole ospitando tra le mura amiche l’Arcisate Valceresio per 81-65. Una buona vittoria al termine di una buona amichevole contro una avversaria che la Virtus ritroverà nel girone in campionato.

Questo il commento di Gilberto Spinelli coach della Virtus Cermenate

“Rispetto allo scorso anno Valceresio ha cambiato quasi tutto il roster, ed è molto giovane – spiega coach Spinelli – Nel primo quarto ci siamo fatti un po’ sorprendere dalla pericolosità dal perimetro dei loro lunghi, chiudendo in pareggio. Bene l’impatto del giovane Filippo Banfi, che ci ha dato la carica in un momento in cui eravamo un po’ spenti. Nel secondo quarto siamo stati più attenti in difesa su quella situazione, e abbiamo giocato meglio in attacco, arrivando al +12. Nel terzo quarto abbiamo subito alcuni contropiedi in conseguenza di alcune forzature, ma poi siamo riusciti a lavorare bene in attacco, trovando tiri bilanciati che ci hanno permesso di ottenere un buon vantaggio. Nel finale abbiamo sperimentato un po’, provando quintetti più leggeri, puntando di più su agilità e aggressività”.

Settima prossima sarà tempo di nuovi test con il Trofeo Renato Malacarne il quadrangolare tradizionale di casa Virtus in programma a Cermenate il 17-18 ottobre.