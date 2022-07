Basket C Gold, una sola portacolori lariana anche nella prossima stagione: la Virtus Cermenate

Basket C Gold: la Fip Lombardia ha reso note le società avanti diritto la campionato 2022/23.

Basket C Gold: intanto nella prima squadra gialloblù entra in pianta stabile anche il 2004 Matteo Carioni

La Fip Lombardia ha reso noto in queste ore la lista delle società aventi diritto a partecipare al campionato di basket C Gold per la stagione sportiva Anno Sportivo 2022/2023. Anche nella prossima annata agonistica ci sarà un'unica squadra a tenere alta la bandiera del movimento lariano e si tratte della Virtus Cermenate ancora affidata al confermatissimo staff di coach Gilberto Spinelli. Proprio in questi giorni la società gialloblù sta definendo la rosa della prima squadra della prossima stagione. A riguardo entra a far parte in pianta stabile del roster della Virtus Cermenate 2022/23 anche Matteo Carioni classe 2004 un altro elemento cresciuto nel settore giovanile locale che già nello scorso campionato ha esordito in C Gold il 16 ottobre 2021 contro Seriana Basket.

La liste delle squadre aventi diritto al campionato C Gold 2022/23

