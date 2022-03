Basket C Gold una Virtus Cermenate in salute porta l'assalto alla Sanse Cremona

In campo

Basket C Gold oggi in casa alle ore 21 il team di coach Spinelli prova ad allungare la serie positiva contro una delle favorite del torneo

Si gioca interamente oggi il 2° turno della seconda fase Silver del campionato di basket C Gold in Lombardia. E questa sera torna tra le mura amiche anche la Virtus Cermenate che sulla scia dell'esordio vincente di settimana scorsa a Gorla vuole provare ad avvalorare il suo buon momento anche se l'avversario di turno è di quelli molto tosti. Stasera infatti la squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli riceverà alle ore 21 la Sanse Cremona una delle capoliste del girone e indicata da molti come favorita per il primato ma che arriva alla sfida ferita e arrabbiata dalla sconfitta subita in casa sette giorni fa a sorpresa contro Busnago. Un motivo in più che rende la partita di oggi per Cermenate ancora più ostica e difficile. Lo sa bene coach Spinelli che però carica l'ambiente alla vigilia:

"Dovremo essere bravi a gestire il ritmo della gara e provare a correre. Stiamo bene, siamo al completo, stiamo attraversando un buon momento e vogliamo continuarlo sulla scia delle ultime belle prestazioni".

Il programma del 2° turno della Poule B

Sabato 12 marzo ore 21Virtus Cermenate-Sanse Cremona, Busnago-Arcisate, Soresina-Opera, Mortara-Cusano, Varese Academy-Piadena, Seriana-Gorle, Ospitaletto-Nervianese.

Classifica aggiornata della Poule B

Sanse Cremona, Mortara, Nerviano, Lissone, Cusano 12; Piadena, Busnago 10; Opera, Ospitaletto, Virtus Cermenate 8; Varese, Gorle, Seriana, Soresina, Arcisate 6.