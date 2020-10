Basket C Gold Virtus battuta in casa nel testa contro la quotata Aurora Desio

Basket C Gold terza amichevole precampionato per la squadra di Cermenate.

Basket C Gold la formazione di coach Gilberto Spinelli gioca alla pari per tre quarti ma perde per 58-73

Prosegue senza soste il precampionato delle squadre di basket C Gold, tra queste anche per la Virus Cermenate griffata Professional Link. Sabato scorso infatti il team di coach Gilberto Spinelli ha disputato la sua terza amichevole pre-stagionale subendo una sconfitta casalinga dall’Aurora Desio per 58-73. Buoni i primi due quarti per la Virtus, che è riuscita a rimanere a contatto e ad esprimere un buon gioco in attacco e in difesa. Decisivo invece il parziale subito nel terzo periodo, quando la quotata Aurora ha allungato mentre ancora equilibrato si è rivelato l’ultimo quarto. Un altro passo avanti però per coach Gilberto Spinelli in vista del debutto in campionato del 24 ottobre.

Il commento di Giberto Spinelli coach Cermenate