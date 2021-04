Basket C Gold Virtus Cermenate al giro di boa stasera sul campo della Libertas Cernusco

Basket C Gold oggi si chiude il giorne d’andata del campionato lombardo.

Basket C Gold il team gialloblù ritrova l’esperto Roberto Anzivino

Il campionato di basket C Gotld arriva al giro di boa e anche la Professional Link Virtus Cermenate unica portacolori nostrana di categoria stasera chiude l’andata ospite alle ore 18.30 della Libertas Cernusco. Archiviato l’ultimo stop infratesemale subito in casa contro la capolista Desio il team gialloblù diretto da coach Gilberto Spinelli ritrova il suo veterano Roberto Anzivino anche se non potrà ancora schierare il bomber Matteo Grampa. Occasione importante per la Virtus per tornare alla vittoria e chiudere la prima parte del girone B virando a quota 6 punti in piena corsa per centrare l’obiettivo playoff.

Il programma del 7° turno, ultimo d’andata del girone B

Sabato 10 aprile ore 18.30 Libertas Cernusco-Virtus Cermenate (arbitri Marconetti-Saracino), Pall. Milano-Social Osa, Lissone-Busnago; domenica 11 Desio-Bocconi.

La classifica aggiornata del girone B

Aurora Desio 12; Pall. Milano 8; Lissone 6; Social Osa Milano, Professional Link Virtus Cermenate, Busnago 4; Libertas Cernusco 2; Bocconi Milano 0.