Basket C Gold Virtus Cermenate attende lo scontro diretto con la Libertas Cernusco

Basket C Gold nel weekend si chiude la stagione regolare per il club brianzolo.

Basket C Gold la sfida sul fondo per evitare l’ultimo posto è in programma domani alle 18

Vigilia di campionato speciale per il torneo lombardo di basket C Gold che si appresta di fatto a chiudere la fase regolare. Ultima partita di vitale importanza per la Virtus Cermenate diretta da coach Gilberto Spinelli che, dopo avre archiviato la sconfitta subita sul campo della capolista Aurora Desio, tornerà in campo domani sabato 29 maggio per chiudere il girone B in casa contro la Libertas Cernusco (ore 18 arbitri Vincenzi e Compare) in quello che si annuncia come un autentico spareggio da brividi per evitare l’ultimo posto in chiave playout. Ricordiamo che nel match d’andata la Virtus Cermenate s’impose in trasferta in volata per 70-74 in quella che di fatto rappresenta l’ultima vittoria della formazione gialloblù che poi è incappata in ben sette sconfitte di fila. Una vittoria domani sera contro Cernusco servirebbe alla Virtus per prepararsi al meglio in vista della seconda fase della stagione di C Gold.

Il programma del 14° turno, ultimo regolare, del girone B Sabato 29 maggio ore 18 Virtus Cermenate-Libertas Cernusco, Busnago-Lissone,Social Osa-Pall. Miano; domenica 30 Bocconi-Desio.

La classifica aggiornata del girone B

Aurora Desio 26; Lissone 20; Pall. Milano 18; Social Osa Milano 12; Fortitudo Busnago, Bocconi 8; Virtus Cermenate, Libertas Cernusco 6.