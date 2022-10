Basket C Gold Virtus Cermenate beffata a fil di sirena dalla Marnatese

Basket C Gold si è aperto ieri il 2° turno del girone Rosso Lombardo.

Basket C Gold la squadra gialloblù si è arresa per 71-69 con la tripla finale di Andrea Bosa che si è spenta sul ferro

Seconda uscita stagionale amara per la Virtus Cermenate nel campionato di basket C Gold. La squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli è stata beffata ieri nel finale sul campo della Marnatese per 71-69. Dopo essere stata a lungo avanti la Virtus a una manciata di secondi dalla fine è stata sorpassata dalla tripla di Preatoni e poi ha visto rimbalzare sul ferro la bomba della possibile vittoria scagliata a fil di sirena da Andrea Bosa. E' sfumata così la doppietta vincente per Cermenate che tornerà in campo domenica 9 ottobre ore 18 in casa contro la Nervianese.

Il tabellino di Marnatese-Virtus Cermenate 71-69 Parziali: 20-24, 40-39, 55-56, 71-69 Marnate: Lavelli, Parietti 6, Tiengo 5, Arui 9, Augusto 10, Pogliana 2, Preatoni 21, Azzimonti, Guidi 14, Zivkovic, Martinoli, Tosi 4. All. Viola Virtus Cermenate: Tremolada 10, Cairoli, Villa 2, Verga 5, Barbisan 17, Bosa 9, Nasini 19, Sappa, Carioni, Freri 7. All. Spinelli

Questo il cartellone del 2° turno

Sabato 1 ottobre ore 18.15 Marnatese-Virtus Cermenate 71-69, Milanotre-Vigevano 59-87, 7 Laghi-Cernusco 67-61; domenica 2 Nervianese-Robur Saronno, Gorgonzola-Varese Academy, Cusano-Opera, Settimo-Lissone.

La classifica del girone Rosso

Vigevano, Marnatese 4; Virtus Cermenate, Robur Saronno, Libertas Cernusco, Gorgonzola, Milanotre, Basket 7 Laghi, 2; Cusano, Settimo, Nervianese, Opera, Lissone, Varese Academy 0.

Questo il cartellone del 3° turno

Sabato 8 ottobre Opera-Milanotre, Varese Academy-Settimo, Gorgonzola-Basket 7 Laghi, Robur Saronno-Marnatese, Vigevano-Cernusco; domenica 9 ore 18 Cermenate-Nevianese.