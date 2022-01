Basket C Gold Virtus Cermenate che brutta caduta casalinga contro Lissone

pallacanestro minors risultati

Anche l'8° turno di ritorno del campionato di basket C Gold si è rivelato davvero amarissimo per la Virtus Cermenate caduta in casa contro il Lissone e mestamente ancora all'ultimo posto del girone Giallo. Di fatto il team gialloblù di coach Gilberto Spinelli è sempre stato costretto ad inseguire gli ospiti della Galvi apparsi da subito più in palla. Non è bastato un buon capitan Mattia Broggi a suonare la carica ai padroni di casa che anzi dopo l'intervallo hanno visto il loro svantaggio incrementare fino ad alzare bandiera bianca. La Virtus tornerà in campo domenica 6 febbraio ospite del Cusano Milanino che la precede in classifica di sole due lunghezze ma che all'andata si impose a Cermenate per 72-89.

Il tabellino di Virtus Cermenate - Pall. Lissone 53 - 78

Parziali 12-21, 25-44, 40-63. Virtus Cermenate: Grampa 4, Broggi 12, Villa 10, Banfi 2, Romei G., Pellizzoni 3, Verga 4, Tremolada 10, Carioni, Scuratti 6, Romei A. 2. All. Spinelli Lissone: Villa 10, Meregalli 4, Gallucci, Collini 24, Meani 2, Fiorito 13, Marinò 7, Arosio, Dascola, Tedeschi 2, Gatti 11, Sgorbati 5. All. Fumagalli

Risultati dell'8 ° turno ritorno girone Giallo

Sabato 29 gennaio ore 21 Cermenate-Lissone 53-78, Pall. Milano-Libertas Cernusco 77-92, Social Osa-Cusano 71-58, Fortitudo Busnago-Seriana 84-79; domenica 30 Bocconi Milano-9 Cooop Romano Lombardo 82-76.

Classifica aggiornata girone Giallo

Social Osa Milano 22; Libertas Cernusco 18; Pall. Milano, 9 Coop Romano Lombardo 16; Fortitudo Busnago, Lissone, Bocconi Milano 14; Cusano, Seriana 10 Virtus Cermenate 8.

Programma del 9 ° turno di ritorno girone Giallo

Sabato 5 febbraio Seriana-Bocconi, Libertas Cernusco-Busnago, 9 Coop Romano Lombardo-Social Osa Milano, Lissone-Pall. Milano; domenica 6/2 ore 18 Cusano Milanino-Cermenate.