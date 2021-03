Basket C Gold Virtus Cermenate che ottimo inizio: battuto Busnago

Basket C Gold i risultati primo turno del girone B del campionato Lombardo.

Basket C Gold il team gialloblù di coach Gilberto Spinelli al debutto si è imposto in casa per 75-61

Si è alzato il sipario sul campionato di basket C Gold anche in Lombardia che ha visto subito protagonista l’unica portacolori lariana la Professional Link Cermenate. Il team diretto quest’anno da coach Gilberto Spinelli sabato scorso ha debuttato nel girone B lombardo vincendo in casa contro la Fortitudo Busnago per 75-61. Una vittoria meritata per capitan Broggi e compagni maturata già in avvio con un bel vantaggio accumulato nel primo quarto e poi mantenuto fino al 40′. Da segnalare oltre la buona prova corale, la prestazione individuale di Menzes top scorer con 25 punti. Cermenate tornerà in campo domenica 14 marzo alle ore 18 quando renderà visita alla Bocconi Milano.

Il tabellino di Virtus Cermenate – Fortitudo Busnago 75 – 61

Parziali 29-15, 46-34, 59-51

Virtus Cermenate : Broggi 12, Banfi 13, Anzivino 9, Menezes 25, Scuratti 4, Grampa 2, Romei Longhena G. 7, Meroni 2, Cairoli A. ne, Cairoli L., Romei Longhena A. 1 . All. Spinelli Fortitudo Busnago : Perego 5, Mazzoleni 8, Bosio 11, Riva 15, Perego 12, Chirico, Tamagnone, Favalessa 3, Brioschi 2, Arioli 5, Corna, Resmini. All. Galli.

Risultati del 1° turno andata girone B di serie C Gold

Libertas Cernusco-Bocconi Milano 73-62, Lissone-Social Osa Milano 79-64, Pall. Milano-Aurora Desio 70-71, Professional Link Virtus Cermenate-Fortitudo Busnago 75-61.

Classifica del girone B di serie C Gold

Professional Link Virtus Cermenate, Libertas Cernusco, Aurora Desio, Lissone 2; Bocconi Milano, Social Osa Milano, Pall. Milano, Fortitudo Busnago 0.

Programma del 2° turno d’andata girone B di serie C Gold

Sabato 13 marzo Fortitudo Busnago-Pall. Milano; domenica 14 ore 18 Bocconi Milano-Virtus Cermenate, Desio-Lissone, Social Osa Milano-Libertas Cernusco.