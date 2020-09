Basket C Gold Virtus Cermenate il debutto nel girone A 2020/21 sarà in trasferta

Basket C Gold si attendono i calendari ufficiali del campionato Lombardo.

Basket c Gold dai calendari provvisori risulta che il team gialloblù di coach Spinelli esordirà in trasferta sul campo della Gallaratese

Dopo che sono usciti i gironi del campionato di basket C Gold lombardo ora si aspettano i calendari ufficiali della prima fase 2020/21. In attesa di quelli ufficiali le società tra cui anche la Virtus Cermenate unica rappresentante lariana in categoria hanno ricevuto quelli provvisori dal comitato fip lombardo. La squadra diretta da coach Gilberto Spinelli esordirà sabato 24 ottobre in trasferta sul campo della Gallaratese. Si resta in attesa della pubblicazione del calendario ufficiale intanto è filtrata la prima giornata di andata del girone A. Nel frattempo la squadra gialloblù prosegue nella sua preparazione precampionato e in settimana giocherà un’altra amichevole preseason dopo quelle con Rovello e Robur Saronno.

1° turno andata girone A

Gallaratese-Virtus Cermenate

Gavirate-Varese Academy

Nervianese Basket Team Battaglia Mortara

Robur Saronno-Hydroterm Busto Arsizio

Valceresio Arcisate-Knight Legnano