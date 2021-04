Basket C Gold Virtus Cermenate in cerca di riscatto contro la Bocconi

Basket C Gold oggi si gioca il 9° turno stagionale nel girone B.

Basket C Gold dopo l’ultimo ko a Busnago, il team gialloblù non può sbagliare in casa contro il fanalino di coda

Non conosce soste il campionato lombardo di basket C Gold che già oggi trona in campo per giocare il 9° turno infrasettimnale, secondo del girone di ritorno. In campo nel girone B anche la Virtus Cermenate chiamata a riscattare l’ultima sconfitta subita sul campo della Fortitudo Busnago in volata per 77-75 nel weekend scorso. Alle ore 21 (arbitri Marchesi-Naka) questa sera la squadra gialloblù griffata Professional Link e allenata da coach Gilberto Spinelli torna tra le mura amiche dove ospita il fanalino di coda Bocconi Milano ancora a secco di vittorie e già battuto nel match d’andata giocato il 14 marzo scorso per 64-68. Una vittoria anche stasera sarebbe di vitale importanza per la Virtus per cullare ancora l’obiettivo di accedere ai playoff. Nel weekend il campionato si ferma per tornrae poi ancora infrasettimanalmente con il 3° turno che vedrà Cermenate ospitare mercoledì 28 aprile la Pallacanestro Milano.

Il programma del 9 ° turno, secondo di ritorno del girone B

Mercoledì 21 aprile ore 21 Virtus Cermenate-Bocconi Milano, Lissone-Desio; venerdì 23 Libertas Cernusco-Social Osa, Pall. Milano-Fortitudo Busnago.

La classifica aggiornata del girone B

Aurora Desio 16; Pall. Milano, Lissone 10; Professional Link Virtus Cermenate, Busnago, Social Osa Milano 6; Libertas Cernusco 4; Bocconi Milano 0.

Il programma del 10° turno, terzo di ritorno del girone B

Mercoledì 21 aprile ore 21 Virtus Cermenate-Pall. Milano, Busnago-Libertas Cernusco; giovedì 29 Bocconi-Lissone, Desio-Social Osa.