Basket C Gold, Virtus Cermenate rimonta vincente e “promossa” sul campo della Bocconi

Basket C Gold i risultati del 2° turno d’andata nel girone B.

Basket C Gold il team gialloblù sotto per quasi 30′ ha trovato il sorpasso vincente nel finale per vincere 64-68

Secondo successo di fila per la Professional Link Virtus Cermenate nel campionato di basket C Gold. Ieri la squadra di coach Gilberto Spinelli è riuscita a sbancare il campo della Bocconi Milano solo nel finale dopo aver a lungo inseguito e coronando una rimonta incredibile. Sotto per quasi 30′ il team gialloblù è stato trascinato dai canestri di Matteo Grampa alla rimonta e al sorpasso vincente nel finale che vale il primato in classifica nel girone B in coabitazione con l’Aurora Desio. La Virtus Cermenate ora tornerà in campo sabato 20 marzo ancora in trasferta ospite della Pallacanestro Milano.

Il tabellino di Bocconi Sport Team – Virtus Cermenate 64 – 68

Parziali 19-6, 36-28, 47-46

Bocconi Sport Team : Santolamazza 14, Gianchi 14, Merci 7, Di Rauso 7, Piatti 10, Remoldi, Muci ne, Ferri, Fanelli, Coraini 3, Santangelo 9, Bonoli. All. Favero Virtus Cermenate : Broggi M. 3, Romei Longhena G. 8, Banfi M. 9, Menezes 10, Scuratti 6, Grampa 21, Banfi 5, Meroni, Carioni ne, Cairoli A. 2, Cairoli L. ne, Romei Longhena A. 4. All. Spinelli

I risultati del 2° turno del girone B

Sabato 13 marzo Busnago-Pall. Milano 81-82; domenica 14 ore 18 Bocconi Milano-Virtus Cermenate 64-68, Aurora Desio-Lissone 88-60, Social Osa Milano-Libertas Cernusco rinviata.

Classifica del girone B

Professional Link Virtus Cermenate, Aurora Desio 4; Libertas Cernusco, Lissone, Pall. Milano 2; Bocconi Milano, Social Osa Milano, Fortitudo Busnago 0.