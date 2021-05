Basket C Gold Virtus Cermenate sabato 8 maggio torna in campo a Lissone

Basket C Gold vigilia del 4° turno di ritorno del girone B lombardo.

Basket C Gold la squadra gialloblù vuole invertire il trend negativo contro la terza forza del torneo

Vigilia di campionato per la Professioal Link Cermenate nel torneo lombardo di basket C Gold. In settimana si sono giocati due recuperi nel girone B con i successi delle due prime della classe Desio e Pall. Milano. Sabato 8 maggio come detto torna in campo la Virtus Cerkenate ospite del Lisonne (ore 21, arbitri D’Amico-Maino) terza forza del girone che poche settimana fa aveva vinto il match d’andata a Cermenate per 59-62. Per il team di coach Gilberto Spinelli l’occasione, non facile, per invertire il trend negativo che dura da alcune partite.

I risultati dei recuperi del girone B

Desio-Social Osa 88.52, Lissone-Pall.Milano 83-85.

La classifica aggiornata del girone B

Aurora Desio 20; Pall. Milano 16; Lissone 12; Fortitudo Busnago 8; Virtus Cermenate, Social Osa Milano, Libertas Cernusco 6; Bocconi Milano 2.

Il programma dell’ 11° turno, 4° di ritorno del girone B

Sabato 8 maggio ore 21 Pall. Lissone-Virtus Cermenate, Fortitudo Busnago-Aurora Desio, Pall. Milano-Libertas Cernusco, Social Osa-Bocconi Milano.