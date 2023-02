Basket C Silver: si è chiuso il 4° turno di ritorno nel girone Blu lombardo.

Basket C Silver: a Erba buona la prima per coach Pesca che stoppa il Busnago

Si è chiuso ieri il 4° turno di ritorno nel campionato di basket C Silver ed è iniziata nel migliore dei modi la gestione del neo coach Alessio Pesca sulla panchina de Le Bocce Erba. Ieri infatti nel posticipo domenicale del girone Blu la squadra erbese ha interrotto il suo lungo momento no tornando al successo e lo ha fatto battendo in casa davanti al suo pubblico la quotata Fortitudo Busnago. Un'iniezione di fiducia importante per Le Bocce sia per il morale che per la classifica. Sugli scudi il giovane Stefano Cagnazzo.

Il tabellino di Le Bocce Erba - Fortitudo Busnago 65 - 58

Parziali 20-12, 32-33, 45-37

Erba:Cagnazzo Stefano 14, Colombo Tommaso 15, Allevi Alessandro 12, Arnaboldi Edoardo 7, Stillo Francesco 6, Corti Gianluca 5, Brambilla Carlo 2, Meroni Marco 2, Pagani Stefano 1, Sivaglieri Giorgio 1, Caimi Francesco, Citterio Andrea. All. Pesca.

Busnago: Casati Simone 20, Maniero Davide 10, Pena Charles Miguel 9, Trassini Pietro 7, Perego Davide 4, Brigatti Riccardo 3, Parlato Riccardo 3, Ghisleni Alessandro 2, Andreotti Roberto, Calamari Michele, Epis Daniele ne, Sala Edoardo Marco ne, All. Galli.

Il cartellone completo del 4° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 4 ore 21.30 Varedo-Appiano 66 - 59 (16-17, 34-28, 50-50), Rondinella-Bottanuco 67-75, Calolzio-Villasanta 69-53, Vimercate-Gorla Cantù 57 - 68 (22-14, 35-37, 47-50); sabato 4 Gorle-Mandello 64-58; domenica 5 ore 18 Le Bocce Erba-Busnago 65-58, Novate-Morbegno 83-67.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 28; Bottanuco, Gorla Cantù 24; Busnago, Calolziocorte, Gorle 20; Villasanta 18; Morbegno 16; Varedo, Le Bocce Erba 14; Indipendente Appiano, Vimercate 12: Mandello 10; Rondinella Sesto 2.

Il cartellone completo del 5° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 10 ore 21.30 Appiano Gentile-Calolziocorte, Gorle-Novate, Mandello-Busnago, Bottanuco-Daverio, Rondinella-Vimercate; sabato 11 ore 21.15 Morbegno-Erba; domenica 12 ore 18 Villasanta-Gorla Cantù.