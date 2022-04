Basket C Silver anticipo prepasquale per il Gorla Cantù che questa sera riceve la Casoratese

Pallacanestro minors in campo

Basket C Silver si giocano altri tre anticipi mentre Erba scenderà in campo venerdì sera ospite del Daverio

Si apre già oggi il 10° turno prepasquale della seconda fase del campionato di basket C Silver lombardo. Nel girone Blu infatti questa sera si giocano ben quattro anticipi tra cui anche quello che vede impegnato il Gorla Team Abc Cantù che a Casnate ospiterà la quotata Casoratese alle ore 21.15. Una sfida non semplice per i giovani brianzoli diretti da coach Mattia Costacurta che già all'andata persero in trasferta a febbraio per 94-76. Venerdì sera invece scenderà in campo Le Bocce Erba ospite del Daverio già battuto all'andata per 73-70 in casa.

Il programma del 10° e secondo turno d’andata girone Blu

Merceoldì 13 aprile ore 21.15 Gorla-Cantù-Casoratese, Desio-Luino, Venegono-Groane, Morbegno-Fagnano; giovedì 14 Marnatese-Varedo; venerdì 15 aprile ore 21.15 Daverio-Le Bocce Erba, Calolziocorte-Castronno,Mandello-Campus Varese.

La classifica del girone Blu

Marnatese 42; Castronno 34; Luino, Casoratese, Morbegno 30; Le Bocce Erba,Daverio, Calolziocorte 26; Mandello 24; Varedo, Desio 22; Gorla Cantù18; Venegono 16; Campus Varese 10;Fagnano Olona 8, Groane Lentate 2.