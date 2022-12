Basket C Silver: si apre oggi il 13° e ultimo turno d'andata nel girone Blu.

Basket C Silver: Appiano apripista stasera a Mandello e poi mercoledì ospiterà il Morbegno

Il campionato di basket serie D lombardo arriva al giro di boa. Questa sera infatti si apre l'ultimo turno d'andata con apripista l'Appiano Gentile che sarà ospite del Mandello e poi mercoledì 21 recupererà il 12° turno ricevendo il Morbegno.

Così coach Matteo Bonassi alla vigilia presenta questo doppio impegno:

"Chiudiamo l'andata e il 2022 con queste due gare ravvicinate davvero impegnative contro due squadre toste: da parte nostra però stiamo bene siamo cresciuti molto e vogliamo proseguire a giocare buone partite. L'obiettivo sarebbe quello di chiudere l'andata almeno inanellando un'alatra vittoria".

Sabato 17 invece toccherà al Gorla Cantù, squadra in gas e lanciata da sei vittorie nelle ultime sette gare che vuole chiudere l'andata in bellezza senza sottovalutare minimamente l'impegno casalingo contro il fanalino di coda Rondinella Sesto. Domenica infine Le Bocce Erba chiuderà l'andata e il suo anno in casa ospitando il Vimercate per provare a rialzarsi dopo tre stop di fila.

Il programma del 13° turno, ultimo d'andata del girone Blu

Venerdì 16 dicembre ore 21.15 Mandello-Appiano; sabato 17 ore 21.15 Gorla Cantù-Rondinella Sesto, Busnago-Bottanuco, Morbegno-Varedo; domenica 18 ore 18 Le Bocce Erba-Virmecate, Novate-Villasanta. Mercoledì 21 ore 21.30 recupero del 12° turno Appiano Gentile-Morbegno.

La classifica girone Blu

Novate 22; Busnago 18; Gorla Cantù, Villasanta 16; Calolziocorte, Bottanuco 14; Gorle, Morbegno 12; Le Bocce Erba 10; Vimercate, Appiano, Varedo 8 Mandello 6; Rondinella 0.