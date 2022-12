Basket C Silver: si è giocato il recupero del 12° turno d'andata del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: Appiano chiude con il botto il suo 2022 e batte all'overtime Morbegno

Botto di fine anno per l'Indipendente Appiano Gentile che ha chiuso in bellezza il suo 2022 vincendo il recupero del girone Blu del campionato di basket C Silver. Dopo avere inghiottito il boccone amaro del ko di misura subito a Mandello nel 13° turno d'andata, la squadra appianese di coach Matteo Bonassi ha trovato la forza per reagire subito e vincere il recupero casalingo contro Morbegno per 71-59 e chiudere così a quota 10 proprio come aveva auspicato alla vigilia il tecnico lariano. Una vittoria sudata arrivata dopo un overtime ma fortemente voluta dalla squadra appianese. Il campionato ora si ferma per tornare il 13 gennaio quando si aprirà il girone di ritorno con gli anticipi Appiano-Rondinella e Caloziocorte-Erba mentre il Gorla Cantù sabato 14 ospiterà il big match contro Busnago.

Il tabellino del recupero Indipendente Appiano - Morbegno 71 - 59 dts

Parziali 14-14, 27-30, 39-34, 54-54

Indipendente Appiano: Gorla Jacopo 17, Lanzi Lorenzo 16, Novati Marco 13, Leva Matteo 12, Borsani Riccardo 6, Clerici Alex 3, Tomaselli Jacopo 3, Castelli Federico 1, Castelli Alessandro, Ferloni Simone, Luraschi Luigi. All. Bonassi.

Morbegno: Broggi Andrea 20, Gottari Giorgio 12, Del Barba Davide 11, Manni Emanuele 6, Martinalli Filippo 6, Galli Giorgio 4, Cazzaniga Davide, Del Barba Alessandro, Folzani Federico, Salvadori Stefano 0, Scalera Luigi, Della Torre. All. Bianchi.

La classifica girone Blu

Novate 24; Busnago, Gorla Cantù 18; Villasanta, Bottanuco 16; Calolziocorte, Gorle 14; Morbegno, Bocce Erba 12; Appiano, Varedo 10; Vimercate, Mandello 8; Rondinella 0.

Il programma del 14° turno, 1° di ritorno del girone Blu

Venerdì 13 gennaio ore 21.30 Appiano-Rondinella, Caloziocorte-Erba, Vimercate-Morbegno, Bottanuco-Novate, Varedo-Gorle; sabato 14 ore 21.15 Gorla Cantù-Busnago; doenica 15 Villasanta-Mandello.