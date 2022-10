Basket C Silver: Appiano Gentile nel finale doma Varedo, Erba con Busnago si illude e poi crolla

Basket C Silver: si è aperto ieri sera il 4° turno d'andata del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: questa sera tocca al Gorla Cantù che a Casnate ospita il Vimercate

Gli anticipi del 4° turno d'andata del campionato di basket C Silver hanno regalato verdetti agrodolci per le due squadre lariane che sono scese in campo ieri sera nel girone Blu. Sorride l'Indipendente Appiano Gentile che ha calato il tris vincente battendo a domicilio il Varedo dopo una gara sempre in equilibrio e risolta nell'ultima frazione. Mastica amaro invece Le Bocce Erba che dopo una prima parte equilibrata, nel terzo quarto aveva trovato l'allungo importane in casa della quota Busnago per poi sciogliersi davanti al recupero e al sorpasso vincente dei locali. Oggi tocca al Gorla Cantù che a Casnate ospita la DiPo Vimercate.

Il tabellino di

Indipendente Appiano - Pol. Varedo 61 - 52

Parziali 16-14, 35-34, 46-46

Appiano: Tomaselli Jacopo 17, Novati Marco 14, Bottinelli Luca 9, Leva Matteo 8, Clerici Alex 6, Castelli Alessandro 4, Castelli Federico 2, Borsani Riccardo 1, Ferloni Simone, Luraschi Luigi, Quaglia Pietro. All. Bonassi.

Varedo: Crosby Evan 13, Foschini Federico 12, Carolo Marco 10, Spreafico Alessandro 7, Meroni Aron 4, Najafi Massimo 3, Aledjou Mohamed 2, Carpineti Giorgio, Fumagalli Stefano, Pardeo Lorenzo, Franco Federico ne, Vitali Gioele ne. All. Gatti.

Fortitudo Busnago - Le Bocce Erba 69 - 55

Parziali 24-14, 36-36, 42-58

Busnago: Casati Simone 17, Arioli Federico 15, Chirico Edoardo 8, Favalessa Matteo 8, Perego Davide 7, Maniero Davide 6, Parlato Riccardo 6, Brigatti Riccardo 2, Calamari Michele, Ravasio Tommaso, Trassini Pietro, Sala. All. Galli.

Erba: Arnaboldi Edoardo 12, Corti Gianluca 9, Allevi Alessandro 8, Colombo Tommaso 5, Meroni Marco 5, Spreafico Marco 5, Caimi Francesco 4, Smaniotto Simone 4, Stillo Francesco 3, Cagnazzo Stefano, Salvo Giacomo, Sironi Daniele. All. Fracassa.

Questo il cartellone del 4° turno d’andata del girone Blu

Venerdì 14 ore 21 Busnago-Erba 69-55, 21.30 Appiano-Varedo 61-52, Bottanuco-Rondinella 80-58, Mandello-Gorle 47-59; sabato 15 ore 21.15 Gorla Cantù-Vimercate, Morbegno-Novate; domenica 16 Villasanta-Calolziocorte.

La classifica del girone Blu

Busnago* 8; Morbegno, Novate, Appiano Gentile* 6; Bottanuco*, Villasanta, Varedo*, Gorle* 4; Calolziocorte, Gorla Cantù, Vimercate, Le Bocce Erba* 2; Rondinella Sesto*, Mandello* 0.