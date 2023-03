Basket C Silver, Appiano Gentile sfiora il colpo grosso contro la capolista Novate

Basket C Silver: ieri si è aperto il 9° turno di ritorno del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: Le Bocce Erba cade a Varedo, oggi il Gorla Cantù ospita il Mandello

Venerdì nero per i clori comaschi nel campionato di basket C Silver. Nel 9° tunro di ritorno del girone Blu infatti sconfitta esterna per Le Bocce Erba che si è arresa a Varedo mentre l'Appiano Gentile ha sfiorato il colpo grosso perdendo in casa di misura e in volata contro la capolista Novate. Oggi tocca al Gorla Cantù che vuole sfruttare il fattore campo contro il Mandello per confermarsi seconda forza del torneo.

Il tabellino di

Varedo - Le Bocce Erba 70 - 58

Parziali 24-9, 44-29, 61-50

Varedo: Najafi Massimo 17, Spreafico Alessandro 17, Meroni Aron 7, Carolo Marco 5, Foschini Federico 5, De Donà Lorenzo Maria P. 5, Flocco Andrea 4, Crosby Evan 3, Galli 3, Aledjou Mohamed 2, Fumagalli Stefano 2, All. Gatti.

Erba: Meroni Marco 14, Smaniotto Simone 11, Cagnazzo Stefano 9, Brambilla Carlo 5, Allevi Alessandro 4, Colombo Tommaso 4, Pagani Stefano 4, Caimi Francesco 3, Corti Gianluca 3, Spreafico Marco 3, Arnaboldi Edoardo 2, Stillo Francesco 2, All. Pesca.

Indipendente Appiano Gentile - Novate 61 - 62

Parziali 11-10, 27-27, 47-46

Appiano Gentile: Gorla Jacopo 12, Castelli Alessandro 10, Tomaselli Jacopo 10, Clerici Alex 9, Novati Marco 9, Leva Matteo 7, Borsani Riccardo 3, Castelli Federico 1, Ferloni Simone, Luraschi Luigi, Lanzi Lorenzo. All. Bonassi.

Novate: Cogliati Emiliano 16, Torriani Luca 15, Gorla Matteo 11, Sala Stefano 7, Molin Leonardo Ettore 6, Pietrobon Andrea 4, Cigada Matteo 3, Vassallo Davide, Villa Nicolò, Acenzo, Manzi, Zani, Isasi Herrera Denzel ne, Vismara Cristian ne, All. Ascenzo.

Il cartellone completo del 9° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 10 marzo ore 21.30 Varedo-Erba 70-58, Appiano Gentile-Novate 61-62, Rondinella-Busnago 64-83, Calolziocorte-Vimercate 70-65; sabato 11 ore 21.15 Cantù-Mandello; domenica Villasanta-Bottanuco.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 36; Gorla Cantù 32; Busnago 28; Bottanuco 26; Gorle, Calolziocorte 24; Villasanta 22; Le Bocce Erba 20; Morbegno, Varedo 18; Indipendente Appiano, Vimercate 16: Mandello 14; Rondinella Sesto 8.