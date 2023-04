Basket C Silver Appiano Gentile si congeda con un successo, vince ancora Cantù

Basket C Silver si è aperto ieri sera l'ultimo turno di regular season del girone Blu.

Basket C Silver ko a Vimercate ininfluente per Erba che si conferma all'8° posto in vista della seconda fase salvezza

Si è aperto ieri sera l'ultimo turno di regular season del campionato di basket C Silver. Nel girone Blu hanno chiuso questa prima fase tutte e tre le squadre nostrane. Nuova vittoria e secondo posto solitario per il Gorla Cantù che ha vinto anche sul campo della Rondinella Sesto. Saluta la categoria con una vittoria casalinga l'Indipendente Appiano che pur retrocessa ha battuto e agganciato a quota 18 il Mandello. Cade invece a Vimercate Le Bocce Erba che mantiene però il suo 8° posto che le vale il passaggio alla seconda fase per la salvezza.

I tabellini di

Indipendente Appiano - Mandello Lario 78 - 72 Parziali 16-17, 30-43, 50-57

Appiano Gentile: Leva Matteo 18, Novati Marco 9, Gorla Jacopo 8, Lanzi Lorenzo 8, Clerici Alex 7, Castelli Alessandro 6, Ferloni Simone 6, Tomaselli Jacopo 6, Borsani Riccardo 5, Castelli Federico 5, Luraschi Luigi 0, All. Bonassi.

Pol. Rondinella - Gorla Cantù 69 - 75 Parziali 12-19, 26-37.49-54

Cantù: Brembilla Davide 15, Elli Stefano 14, Meroni Gregorio 10, Tosetti Carlo 10, Milici Simone 8, Moscatelli Pietro 6, Trombetta Luca 6, Borsani Guglielmo 5, Cattaneo Luca 1, Mazzoleni Alessandro, Mazzoleni Federico, Terragni Pietro, All. Costacurta.

Di.Po. Vimercate - Le Bocce Erba 80 - 67 Parziali 17-19, 43-34

Erba: Arnaboldi Edoardo 14, Colombo Tommaso 10, Meroni Marco 9, Corti Gianluca 8, Stillo Francesco 7, Brambilla Carlo 6, Allevi Alessandro 5, Cagnazzo Stefano 4, Caimi Francesco 3, Salvo Giacomo 1, Sironi Daniele, Smaniotto. All. Pesca

Il cartellone completo dell'13° turno ultimo di ritorno del girone Blu

Venerdì 14 aprile ore 21.15 Rondinella-Cantù 69-75, Bottanuco-Busnago 70-59, ore 21.30 Varedo-Morbegno 70-63, Appiano Gentile-Mandello 78-72, Calolziocorte-Gorle 52-86, Vimercate-Le Bocce Erba 80-67; domenica 16 Villasanta-Novate.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 42; Gorla Cantù 40; Busnago 32; Bottanuco, 30; Villasanta, Calolziocorte 28; Gorle 26; Bocce Erba 24; Morbegno, Varedo, Vimercate 22; Mandello, Indipendente Appiano 18; Rondinella Sesto 8.