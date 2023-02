Basket C Silver, Appiano Gentile torna al successo e regola in casa il Caloziocorte

Basket C Silver: si è aperto ieri sera il 5° turno di ritorno del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: oggi in campo Le Bocce Erba a Morbegno, domani chiuderà il Gorla cantù a Villasanta

Si è aperto ieri sera il 5° turno di ritorno del girone Blu del campionato di basket C Silver che ha salutato il ritorno al successo dell'Indipendente Appiano Gentile. La squadra di coach Matteo Bonassi ha sfruttato bene il fattore campo per sgambettare il quotato Caloziocorte e agganciare a quota 14 punti Le Bocce Erba che stasera sarà di scena in Valtellina ospite del Morbegno. Domani invece toccherà al Gorla Cantù chiudere il cartellone nel posticipo sul campo del Villasanta.

Il tabellino di Indipendente Appiano - Carpe Diem Calolziocorte 59 - 51 Appiano: Novati Marco 13, Clerici Alex 12, Borsani Riccardo 8, Lanzi Lorenzo 8, Tomaselli Jacopo 6, Gorla Jacopo 4, Leva Matteo 4, Bottinelli Luca 2, Ferloni Simone 2, Castelli Federico, Luraschi Luigi 0, All. Bonassi.

Calolziocorte: Pirovano Mattia 11, Crippa Riccardo 10, Longhi Samuele 7, Carcano Giorgio 5, Meroni Leonardo 5, Paduano Simone 5, Castagna Francesco 4, Galli Riccardo 2, Tentori Filippo 2, Mazzoleni Thomas, Papini Nicolas 0, Minari Simone ne. All. Mazzoleni.

Il cartellone completo del 5° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 10 ore 21.30 Appiano Gentile-Calolziocorte 59-51, Gorle-Novate 39-81 , Mandello-Busnago 65-80, Bottanuco-Daverio 65-51, Rondinella-Vimercate 90-94; sabato 11 ore 21.15 Morbegno-Erba; domenica 12 ore 18 Villasanta-Gorla Cantù.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 30; Bottanuco 26; Gorla Cantù 24; Busnago 22; Calolziocorte, Gorle 20; Villasanta 18; Morbegno 16; Varedo, Le Bocce Erba, Indipendente Appiano , Vimercate 14: Mandello 10; Rondinella Sesto 2.